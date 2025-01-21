Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Республики Ирак

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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