Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности

Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие виды оборонного оборудования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.

"Считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.