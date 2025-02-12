https://news.day.az/officialchronicle/1729731.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие виды оборонного оборудования. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности
Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие виды оборонного оборудования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.
"Считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.
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