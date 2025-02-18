https://news.day.az/officialchronicle/1731110.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса ОАО «Азеришыг».
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса ОАО "Азеришыг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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