https://news.day.az/officialchronicle/1749976.html Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги - ФОТО Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги - ФОТО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.
Отметим, что 3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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