Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе визита министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в том числе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

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