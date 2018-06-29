Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан
29 июня 2018 11:34 209
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе визита министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в том числе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.
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