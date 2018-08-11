В России предложили не давать Армении оружие в кредит

Российское издание "Независимое военное обозрение" (приложение к "Независимой газете" опубликовало статью "Российское оружие в Армении", в которой проанализировало особенности военно-технического сотрудничества двух стран.

В частности, критикую действия новых армянских властей, автор статьи, имя которого редакция предпочла сохранить в тайне, предложил продавать российское оружие не в кредит, а за наличность, передает Day.Az.

"Поставки вооружений в кредит - дело обычное. Такой способ практикуют практически все страны, вовлеченные в сферу военно-технического сотрудничества. Причины для этого могут быть разные, но обычно они сугубо политические: именно таким образом страна, предоставляющая государственный экспортный кредит на закупку производимых в этой же стране вооружений, свидетельствует о том, что страна - получатель кредита рассматривается в качестве если и не союзника, то очень близкого партнера, друга.

Именно такой долгие годы для России являлась Республика Армения (РА). Ереван получал от Москвы и политическую поддержку, и военную (включая и российскую военную базу), и экономические преференции. Достаточно четкой была и позиция Кремля по Нагорному Карабаху. Именно поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда в 2015 году РФ согласилась предоставить РА крупный кредит - 200 млн. долл. - на закупку вооружений. В прошлом месяце поставки, предусмотренные в рамках этого кредитного соглашения, вступившего в силу в феврале 2016 года, были завершены.

Армения получила пусковые установки РСЗО "Смерч", ПЗРК "Игла-С", комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, бронеавтомобили "Тигр", ПТУРы 9М113М, гранатометы РПГ-26 и проч. Министр обороны РА Давид Тоноян отметил: "Вооружение, предоставленное по договору, современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении России"", - пишет "Независимое военное обозрение".

Издание обращает внимание на тот факт, что Армения рассматривается в стратегическом партнерстве с США и НАТО.

"Изменение позиции Еревана заметили многие эксперты. Да и как не заметить арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд, правда, согласился отпустить его под залог, но обвинения никто с него не снял. Как же так: говорить о приверженности интересам ОДКБ и тут же отправлять под арест генсека этой организации?

Ведь можно было обсудить этот вопрос с остальными членами ОДКБ заранее и сначала прекратить полномочия Хачатурова на этой должности, а уже потом заключать под стражу. Ведь такие действия наносят удар по организации такой силы, с которым сравнится разве что прямая агрессия против членов ОДКБ. А тут еще и министр обороны РА Давид Тоноян, нахваливая российское оружие на встрече с журналистами, тут же добавляет, что хоть армяно-российские добрососедские отношения укреплены многими договорами, исключать пересмотр некоторых пунктов в этих документах в случае необходимости нельзя.

А может, надо поступать проще - не продавать современное вооружение в кредит, который зачастую, как показывает исторический опыт, не возвращается по экономическим причинам или и вовсе не признается, а поставлять его за "живые" деньги. Тогда все будет по-честному, без обид", - заключает российское издание.