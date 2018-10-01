В Армении формируется неонацистское движение - ПОДРОБНОСТИ

Такое, пожалуй, возможно только в Армении.

Группа лиц, осужденных за тяжкие преступления, убийство полицейских и терроризм, в противовес закону и здравому смыслу выпускаются на свободу под залог. Затем эти лица, опять же в разрез всем мыслимым правовым нормам, начинают политическую деятельность, на которую не имеют прав, так как тяжкие обвинения с них не сняты и они вроде бы продолжают отбывать наказание. Вроде бы.

Но то, что произошло в конце минувшей недели, показало, что нарушение законодательных и процессуальных норм - это детский лепет по сравнению с тем, что ждет армянское политическое поле в ближайшем будущем.

В минувшую субботу освобожденные члены террористической группировки "Сасна црер" провели учредительный съезд новой, одноименной партии. После этого член правления Варужан Аветисян встретился с журналистами с чувством глубокого удовлетворения.

Аветисян, сделав пару комплиментов Николу Пашиняну и его "революции", поведал, что его партия намерена участвовать в парламентских выборах.

По традиции, Аветисян потребовал выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, заявил о необходимости инвентаризации и пересмотра всех армяно-российских договоров, вплоть до Московского и Карского, ну, и, конечно, договора об СНГ. Досталось также российской базе, олигархам и бывшим властям.

На этом, скажем так, вступительная, церемониальная часть завершилась. И началось самое главное. То, от чего у граждан Армении должны бы встать волосы дыбом. Потому что случившееся 29 сентября - это тревожный сигнал, говорящий о вступлении на политическое поле страны реально нацистской партии.

Интересно, что на российской тематике официальные средства массовой информации постарались свернуть тему. Хотя самое интересное, оказывается, говорилось на самом съезде и осталось вне предлагаемых ими новостей. И не удивительно, ведь за такое должно быть стыдно и страшно за страну и будущее нации.

А вот сайту dasaran.am не стыдно и не страшно, наоборот, ресурс с гордостью приводит очень любопытные цитаты из того же Аветисяна. Эти цитаты настолько красноречивы, что даже не требуют особых комментариев.

"Настало время снова взять на себя общечеловеческую миссию армян, вытекающую из отображенного в эпосе "Неистовые из Сасуна" исповедания", - заявил на съезде Аветисян.

"Именно ре-принятие этой общечеловеческой миссии армян или, иными словами, Араратского человека является решением вопроса, в контексте которого решатся и все остальные. Чтобы армяне сумели снова принять свою миссию, как то: распространять свет созидания и утверждения справедливости, им необходимо достаточно территории, численности и система самоуправления, способная гарантировать человеческое счастье - свободно и творчески исполнять национальные мечты, а ядро этой системы - национальное государство, вокруг которого должны сплотиться все армяне... Национальное государство, лишь при помощи которого армяне смогут реализовать весь свой потенциал и придать целостный вид территории своей деятельности - Армянскому нагорью".

И все в таком духе.

Слова представителя террористической группировки звучат вроде бы невинно. Но они не более невинны, чем невинность крокодила. Что обещает новая партия, созданная, напомним еще раз, зэками, осужденными за тяжкие преступления, но почему-то гуляющими на свободе, вместо того, чтобы отбывать свой срок?

Она обещает им Армянское нагорье. Не фигурально, а практически. Это часть программы новой партии, к реализации которой она призывает армян. Если кто не в курсе, сообщаем, что к Армянскому нагорью наши соседи относят ныне занимаемую ими территорию, территорию Турции, северо-западную часть Ирана, юг Грузии и запад Азербайджана. Аветисян и в его лице "Сасна црер" призывают армян "придать целостный вид территории своей деятельности - Армянскому нагорью". Что это, как не призывы к агрессии и аннексии чужих земель во исполнении болезненной мечты армянства о "великой Армении". Аветисян, конечно, понимает, что ни ему, ни его праправнукам дожить до реализации этих нездоровых фантазий не удастся. Но зато подобные лозунги могут позволить партии сколотить электорат из зомбированной и страдающей маниями части армянского общества. Мания величия, мания национальной исключительности, некой вселенской и цивилизационной миссии армян достаточно глубоко внедрены в сознание армянских масс, и хороший гипнотизер вполне может сыграть на этих низменных чувствах.

Не менее занимательно было и выступление руководителя исследовательского центра "Модус Вивенди", бывшего посла Армении в Канаде Ара Папяна. Этот экс-дипломат постарался нащупать кнопочку уже не у армянского, а прочих народов региона, по его словам, "не имеющих государства". Мечта Папяна - чтобы "Сасна црер" стали в регионе "знаменосцами свободы народов, не имеющих государства". Речь, думается, о тех народах и этносах, которые армянские националисты пытаются использовать в своих играх против соседних государств с целью их развала и получения их территорий. Нет, Папян не обещает этим народам каждому по государству в качестве награды за услуги. Ничего подобного. Папян обещает им райскую жизнь в составе армянского гипер-государства. Вопрос "территориальной целостности Республики Армения можно будет решить только, когда эти народы без государств вместе с армянской государственностью начнут борьбу, потому что у нас общие интересы, и мы сумеем создать на Среднем Востоке армянское государство, которое станет примером для всех этих народов, а также реализатором их прав", пообещал Ара Папян.

Армянский деятель открытым текстом призвал к терроризму и сепаратизму малых народов соседних стран против государств и титульных наций, утверждая, что у них с армянами, де, общие интересы. То есть Папян предлагает армянству не париться, а подождать, пока эти малые народы сделают все за них, а армянам придется просто войти и установить границы там, где посчитают нужным. От моря до моря, конечно.

Нереалистичные, измучившие уже не одно поколение армян и лишившие покоя целую нацию...

И еще одно издание решилось очень зло прокомментировать одиозный съезд.

Как пишет издание Sham.am, в Армении впервые в мире учреждена партия профессиональных террористов. Террористы "Сасна црер" сегодня с большими торжествами провели учредительный съезд партии, Жирайр Сефилян выступил с речью, многие говорили, многие высказали мнения. Автор заметки считает это историческим позором для Армении. Анализируя террористический мятеж июля 2016 года, Sham.am констатирует: как бы там ни было, партия уже учреждена, министерство юстиции зарегистрирует ее, плюнув на право, нравственность и здравомыслие. Нормальные же люди в Армении и в мире констатировали, что в Армении впервые в мире учредилась партия террористов. Нужно ли было это армянскому народу? Разумеется, нет, пишет сайт.

Так что у армянских националистов появился еще один повод для гордости. Они снова стали единственными и неповторимыми. Теперь у них есть националистическая, террористическая и нацистская по сути партия во главе с лицами, которые готовы убивать полицейских, мешающих им взламывать сейф, а потом называть все это восстанием против властей и оправдывать идеями "великой Армении".

На днях в Книгу рекордов Гиннесса была включена самая большая в мире гата (искаженное название азербайджанской "кяты"), которую испекли в Армении. Теперь нашим соседям светит еще один рекорд. Но уже не такой сладкий и безобидный.

Зульфугар Ибрагимов