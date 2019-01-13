Как в Армении воспринимают азербайджанцев: "...я и тогда их не любил"

Армянское издание Epress.am опубликовало любопытный материал, в котором рассказывается о восприятии жителями приграничных с Нахчываном армянских сел соседей-азербайджанцев (называемый в статье турками).

В целом картина складывается следующая: простые сельчане, не обремененные политическим грузом, хотят снова общаться и дружить с азербайджанцами, как это было до конфликта. Люди постарше вспоминают, как шла торговля, как помогали друг другу. Один молодой парень, например, слышал от родных, что когда-то азербайджанец спас жизнь его бабушке. Это положительный факт, говорящий о том, что о добрососедстве двух народов в Армении все же забыли не все.

"Мы годами жили с ними. Конкретно этот дом - дом турка . Жили с ними, ладили. Это может звучать как-то некрасиво, мол, ты предаешь, когда хвалишь их, но есть, за что. Мои родители приехали из Гориса, мой сосед-турок не стал дожидаться, пока я вернусь из школы, пригласил к себе, угостил: это человеческое отношение со стороны турка", - рассказала женщина, которой за пятьдесят и которая является свидетелем теплых и братских отношений между армянами и азербайджанцами до начала конфликта.

"Тогда армяне и турки были братьями", - говорит другая.

Как пишет автор статьи, "и хоть в памяти людей сохранились остатки воспоминаний о "человеческом облике" конкретных соседей, затянутый конфликт исказил эту картину, превратил в шаблонный образ: враг коварен, кровопийца, а армяне - добрые, терпимые и всепрощающие".

18-летний парень, уже подвергшийся обработке пропаганды, утверждает, говоря об азербайджанцах: "они кровопийцы".

Смешная ситуация складывается, когда получающие информацию только из интернета сельчане начинают говорить об "антиармянской пропаганде в азербайджанских учебниках." На вопрос журналиста "а в наших учебниках?" дается характерный ответ: "В наших книгах подобного нет. У нас нормальная, цивилизованная, развитая страна. В наших книгах написано, что Азербайджан имеет лишь 100-летнюю историю, что в свое время Баку строили армяне, поставили на ноги, все нефтяные прииски построили армяне, с армян началось. 40% населения Баку составляли армяне, до 90 года. Азербайджанцы не могут быть умными, потому что их история начинается, кажется, с 1918 года, всего 100 лет".

Похоже, говорящий это пятидесятилетний мужчина считает подобные мысли в учебниках совершенно нормальными и не относящимися к антиазербайджанской пропаганде. Ему уже ничто не поможет "излечиться".

А вот молодая сельчанка добавляет красок в облик "умного" и "цивилизованного" армянского патриота: "У нашей учительницы истории какая-то злоба к туркам, к другим нациям. Она очень патриотичная женщина. Каждое лето ездит в Западную Армению. Когда возвращается, рассказывает с таким воодушевлением, воспоминаний хватает на весь год".

К сожалению, в сознании армянского общества заложенный пропагандой образ врага укоренился очень прочно, попав на благодатную почву. "Враг остается врагом, я и тогда их не любил... Ну, турок остается турком", - раскрыл душу журналистам местный житель. И, скорее всего, такого мнения придерживается он не один. Хотя хотелось бы думать иначе.

И еще обращает на себя внимание, что многие опрошенные задаются вопросом "почему?", но ни один даже не пытается дать на него четкого ответа. Такое впечатление, что население армянской глубинки вообще не в курсе оккупации их страной территорий соседнего государства. Ее как бы не существует, или же она воспринимается как что-то само собой разумеющееся. И получается, что вражда между жившими в дружбе народами возникла вдруг. Вот только вчера ходили друг к другу в гости, торговали и общались, а сегодня вдруг бах - и стали врагами.

Мир и покой настанет тогда, когда в Армении наберутся смелости и признаются в том, что стало причиной всех их проблем. Пусть не вслух, но хотя бы самим себе.

Зульфугар Ибрагимов