Армения снова подрывает карабахское урегулирование - ПОДРОБНОСТИ

Чем ближе 20 Января, тем больше с армянской стороны делается попыток нивелировать трагическую составляющую тех событий и подменить ее очередной выдумкой собственного агитпропа.

В последние дни в армянских СМИ один за другим появляются материалы, приуроченные к дате кровавого ввода в Баку советских войск. Напомним, что в ходе захвата столицы Азербайджана в ночь на 20 января 1990 года были убиты около 120 и ранены сотни мирных жителей города.

Трагедия была встречена с большой радостью в Армении, и сегодня продолжают делаться попытки всячески замаскировать содержание, причины и следствия Черного января.

Не далее как сегодня некто Григорий Айвазян, представляющийся главой организации под названием "Ассамблея армян Азербайджана", устроил пресс-конференцию, на которой заявил о "геноциде армян" в Азербайджане и потребовал признания этого факта в качестве условия урегулирования карабахского конфликта. Айвазян также называет себя азербайджановедом, что "ярко" проявилось на той же пресс-конференции, когда он рассуждал об "армянской истории" Баку и "неоценимом вкладе" местных армян.

По мнению некоего Айвазяна, азербайджанская сторона обязана что-то компенсировать армянам, вынужденным покинуть Азербайджан из-за конфликта, развязанного Арменией. Он также называл какие-то фантастические цифры и требовал от Еревана что-то там осудить и оценить.

Вошедший в азарт Айвазян призвал напомнить Азербайджану, поднимающему вопрос о предоставлении возможности карабахским азербайджанцам побывать на могилах предков, "о полумиллионе армян, которые не могут сделать то же самое".

Ну что ж тут сказать... Господин Айвазян все смешал в одну кучу, а не следовало бы. В настоящее время речь идет только о правах азербайджанской общины Нагорного Карабаха, а не азербайджанских беженцах вообще, которых более миллиона. И в Ереване должны молиться, чтобы не был поднят вопрос азербайджанцев, изгнанных из Армении, потому что за их потери и их трагедию армянам никогда не расплатиться. Не стоит размахивать надуманными цифрами, которые год от года становятся все круче. Когда-то речь шла о миллионах долларов, теперь армянам захотелось уже миллиарды, а еще через пару лет какими будут аппетиты? Не стоит провоцировать ситуацию, потому что долги армян перед азербайджанцами в разы выше, и если речь зайдет о деньгах всерьез, тот же Айвазян не сможет платить зарплату даже своей секретарше - у финансирующих его фейковую организацию структур просто не найдется на это средств.

Пойдем дальше. Фактов геноцида азербайджанцев в Армении более чем достаточно, старательное уклонение Еревана от ответа на вопрос, куда вдруг делись сотни тысяч граждан, ему не поможет. Геноцид азербайджанцев в Армении шел повсеместно, и если Ереван вздумает официально признавать очередной надуманный "геноцид армян", пусть подумает, чем это обернется для армянской стороны.

Что же касается признания событий начала 90-х "геноцидом" как условия карабахского урегулирования, то стоит напомнить Григорию Айвазяну, что упорство в мифотворчестве и попытки навязывать миру свои мифы уже дорого обошлось Армении. Тупая настойчивость в расчете, опять же, на миллиарды долларов от Турции, поставила армян в дурацкое положение. Их нытье о "геноциде", постоянные претензии, требования и интриги всем до смерти надоели. Всемирного признания этого надуманного факта не состоялось, зато Армения понесла огромные потери и продолжает их нести и в экономической, и в дипломатической плоскости.

А о ее месте в регионе вследствие оккупации территорий Азербайджана уже и говорить не приходится. Можно представить, сколько будет смеху, если представитель Армении появится на трибуне, например, ООН с требованием о признании очередного "геноцида армян"...

Одним словом, непонятному господину Айвазяну лучше распустить свою сомнительную организацию. А если хочет принести пользу своим соплеменникам и дожить до того светлого дня, когда два народа будут жить в мире как прежде, стоит подумать о смене ориентации. Мир стоит гораздо дороже взятых из воздуха ста миллиардов. Айвазян и его сотоварищи не получат ни цента, но могут получить мир. Выбор за ними.

Зульфугар Ибрагимов