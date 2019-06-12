Государственный долг Армении вновь начал расти, хоть и медленными темпами. Об этом пишет газета "Жоховурд", передает Day.Az.

По информации издания, по состоянию на 31 мая этого года, госдолг Армении составил 6 млрд. 924.5 млн. долларов, в то время как в предыдущем месяце он составлял 6 млрд. 899.4 млн. долларов, а в начале 2018 года - 6 млрд. 922.9 млн. долларов.

Таким образом, Армения стала еще ближе к критической отметке размера долга в 50 процентов ВВП. Превышение страной этой величины - показатель ее сомнительной платежеспособности, свидетельствующей о непосильной долговой нагрузке. По мнению экономистов, такое соотношение является опасным. И хотя МВФ уверяет, что беспокоиться надо начинать с объема госдолга в 60 процентов от ВВП, армянские экономисты предостерегают власти, что подобную задолженность бюджет страны обслуживать не сможет.

"Последствия накопления государственного долга крайне опасны для Армении. Специалисты уже понимают, что мы вскоре перейдем опасный порог госдолга", - заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am экономист Вардан Бостанджян, по словам которого, внешний долг Армении начал расти, хоть и медленными темпами.

"Во всех случаях кредитные средства направлены на решение проблем развития, однако на протяжении лет мы в этой сфере не имели эффективности. Сейчас вся проблема в том, чтобы сформировать соответствующие механизмы эффективного использования этих средств. Я бы не сказал, что эти механизмы уже обозримы", - сказал Бостанджян.

По словам экономиста, программа правительства, по большому счету, носит лирический характер, не имеет какого-либо видения и важных ориентиров для страны.

"Не существует какого-либо показателя, критерия, чтобы мы могли проследить за процессом. В плане государственного долга мы пока находимся в поле неопределенности", - подчеркнул Варган Бостанджян.

Султан Керим