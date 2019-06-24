В понедельник в Москве прошел День культуры Азербайджана, организованный Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) в честь 10-летия организации. В мероприятии принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

День культуры Азербайджана прошел в одном из самых уютных уголков Москвы - Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова "Аптекарский огород", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В начале мероприятия был продемонстрирован фильм, посвященный деятельности АМОР. На торжественной церемонии открытия Дня культуры Азербайджана выступили председатель АМОР Лейла Алиева, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, директор "Аптекарского городка" МГУ Алексей Ретеюм.

В рамках дня культуры состоялось награждение активистов АМОР. Председатель АМОР Лейла Алиева вручила памятные дипломы отличившимся в номинациях "Самый активный волонтер АМОР", "Самый успешный спортсмен АМОР", "Студент с самой высокой успеваемостью", "Самые активные региональные отделения", "За плодотворную деятельность в жизни организации".

Праздник продолжился в нескольких площадках, где проходили мастер-классы, выставки, организована отдельная фотозона с атрибутикой, музыкальными инструментами, костюмами, коврами. Для ознакомления с деятельностью Азербайджанского молодежного объединения России был организован читальный уголок с выпусками журнала АМОР за 10 лет, также представлены книги азербайджанских классиков.

Праздник завершился концертом под открытым небом с участием финалиста проекта "Голос" Эмиля Кадырова, финалиста шоу "Голос дети" Азера Насибова, танцевального ансамбля "Карабах" и др.