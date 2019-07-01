Азербайджан гармонично совмещает в себе стили современной архитектуры, при этом сохраняя памятники истории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал активист организации Save Lamu Мохаммед Атман из Кении в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Атман отметил, что это его первый визит в Баку, Азербайджан, но не первое участие Комитета. Атман дал высокую оценку уровню организации мероприятия и сказал, что на сессии ожидается принятие важных решений. По его словам, Баку уникальным образом совмещает в себе древнюю культуру и исторические ценности в Ичеришехер с современными архитектурными сооружениями, такими, как Центр Гейдара Алиева, проекта Захи Хадид, и потому являет собой образец для многих мировых столиц.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, премьеры, вице-премьеры многих стран, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты в сфере архитектуры, культурно-истерического наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

На повестке дня отчет по исполнению бюджета на 2018-2019 годы, обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года. Запланированы слушания совещательных органов, номинации памятников-кандидатов на включение в Список Всемирного наследия и обсуждение по сохранению уже включенных.