Как говорил сатирик, у меня много слов, но, к сожалению, все они нецензурные. Именно такого характера реакцию вызывает интервью российского политолога, кандидата наук, эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Евсеева. Но мы постараемся держать себя в руках и не опускаться до того уровня риторики, который был бы подходящ и оправдан в данном случае.

Этот эксперт, давно и обильно замаравшийся на ниве армянского агитпропа, дал интервью сомнительному армяно-российскому изданию и выложил в нем взгляд проармянских российских кругов на карабахский конфликт. Подчеркнем - российских. Тех, кому наличие кровопролитного конфликта на Южном Кавказе по своим соображениям стратегически необходимо. Не будет большим открытием, если скажем, что с самого начала армянская вакханалия была поддержана и подкормлена советским руководством, которое любовно и бережно передало конфликт уже несоветской российской стороне. И когда говорится, что ключи от карабахского конфликта находятся в Москве, понимать это следует в буквальном смысле.

Товарищ Евсеев фактически расписал, что и как должен делать Ереван, чтобы мира в регионе не наступило никогда.

"Изначально в Азербайджане рассчитывали на неопытность и большие уступки со стороны Пашиняна. Они думали, что путем давления по примеру апреля 2016 года активизировать переговоры, что им удастся с помощью Америки принудить Пашиняна пойти на уступки. Этим был продиктован визит советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона в Ереван. В октябре выступил и уходящий посол. Фактически и посол, и советник президента США подталкивали Армению на односторонние уступки. Но Никол Пашинян отказался. Он пошел на укрепление отношений с Российской Федерацией".

Товарищ Евсеев не ошибается, говоря, что в само начале правления Никола Пашиняна у азербайджанской стороны были некоторые надежды на возможность урегулировать конфликт. Но, к его сведению, надежды эти были связаны не с "неопытностью" Пашиняна, а с ожиданием, что этот политик сможет вести реально независимую политику и принимать самостоятельные решения, жизненно необходимые самой Армении, а не удовлетворяющие чьи-то стратегические интересы. К сожалению, эти ожидания не оправдались. Пара вызовов на ковер в Москву - и, как говорится, клиент готов.

Нет никаких сомнений, что Пашинян прекрасно понимает, что пока не устранен факт оккупации азербайджанских территорий, никакое развитие Армении не грозит. Она не продвинется ни на шаг, никакие перевороты и разговоры о демократии, высоких технологиях и российских "Су" ничего не изменят. В Армении сегодня готовы закопать новую власть за невыполненные обещания, массы, видите ли, разочарованы. Но бедняга Никол тут не при чем. Он не сможет выполнить ни одного своего обещания, пока существует карабахский конфликт и Армения находится в изоляции. Это аксиома, более года при новой власти это продемонстрировали.

Примечательно, что при новой власти Армению начали активно и быстро вооружать. То, чего не удавалось добиться прежним властям, теперь происходит само собой. Возьмем, например, те самые Су-30. Во времена Саргсяна Минобороны во главе с Оганяном лезло из кожи, пытаясь включить эти истребители в оборонный кредит. Оганян их не получил, а теперь вопрос вдруг решился. При Саргсяне Армения заполучила лишь "Искандеры", и то это произошло только после поражения армянской армии в апрельских боях 2016 года. Последнее наводит на мысли, что кого-то успехи азербайджанской стороны очень не понравились, и потому ЗКР, о которых в Армении мечтали не один год, вдруг появились у Еревана. То, что Армения за них не платила, ясно как день, но вот вопрос, насколько она имеет право ими воспользоваться без разрешения России, до сих пор остается открытым.

Кстати, товарищ Евсеев раскрыл расписанный для Армении сценарий и относительно "Искандеров".

"Армения обладает несколькими дивизионами ракетных комплексов "Искандер", которые способны не только уничтожать противника на линии соприкосновения, но и далеко в тылу. Их целями могут стать, и возможно уже стали, склады боеприпасов, коммуникации, хранилища нефтепродуктов, газо- и нефтепроводы и многое другое. И власти Армении открыто заявляют, что в случае начала военных действий в зоне конфликта, военные действия со стороны Карабаха и Армении будут вестись на территории Азербайджана".

Евсеев фактически повторил постоянно звучащие с армянской стороны угрозы. Чтобы потом сказать о самом главном: "залогом безопасности Карабаха и территориальной целостности Армении является стратегическое сотрудничество с Россией. Этот факт является мощным сдерживающим фактором для Азербайджана и единственной возможностью найти справедливое решение нагорно-карабахского конфликта".

Ну что тут сказать... С тех пор, как двести лет назад армяне впервые появились на Кавказе, и тем более с того времени, как было искусственно создано за счет азербайджанских и грузинских территорий образование под названием "Армения", Россия была и остается единственным и неповторимым опекуном этого агрессивного образования. Армения с самого начала была создана с целью держать регион в постоянном напряжении, и за хорошее поведение временами получала леденцы. Хорошо известно, что и "геноцид армян" начал шествие по миру с благословения Москвы, и сказка о "Ереване старше Рима" была придумана в российских научных институтах, и не только учеными с фамилиями на "ян".

Свою роль Армения сыграла добросовестно. В принципе, никакого другого выбора у нее и не было. В том числе у Никола Пашиняна, которого Евсеев погладил в своем интервью по головке за послушание.

Давайте вспомним, что случилось после того, как первый президент Тер-Петросян посмел заговорить о необходимости компромиссов ради спасения Армении? Правильно - к власти был приведен кровавый полевой командир, мерзавец Роберт Кочарян. Тот самый, которого бедняга Пашинян уже год как не может посадить, потому как у того в адвокатах сама Москва. Очень смешно, но на днях дело Кочаряна было приостановлено, а запросы по каким-то процессуальным моментам направлены в Евросуд в надежде, что тот возьмет вопрос освобождения "личного друга Путина" на себя. Арестовав Кочаряна год назад, Пашинян еще наивно полагал, что имеет какие-то права в решении вопросов в своей стране. А вот и нет - облом.

Евсеев и прочие представители соответствующих кругов усиленно программируют затуманенное внедряемым с пеленок национализмом сознание армянского общества по всем направлениям и в первую очередь по карабахскому. Сегодня растет уже второе поколение армян, которые не знают, что на самом деле происходило в Карабахе до начала конфликта, как жили там армяне в соседстве с азербайджанцами и другими народами. И не узнают - пропаганда этого не допустит. Вот товарищ Евсеев, например, программируя читателей сомнительного издания, утверждает, что "присоединение Карабаха к Азербайджану возможно только тогда, когда все армянское население оставит свои дома и уйдет оттуда. Или при поголовном истреблении местного населения... Азербайджану Карабах нужен без армян, ему нужны только территории".

Какая трогательная забота. Но она совершенно неуместно, потому что руки у подопечных Евсеева по локоть в крови азербайджанского населения Армении и Карабаха. Армянам тоже была нужна только территория, без азербайджанцев. За годы советской власти из, повторимся, искусственно созданной на наших землях Армении систематически выдавливалось автохтонное население, а после начала конфликта четверть миллионов человек были изгнаны и подвергнуты этническим чисткам в течение очень короткого времени. Судьбу же азербайджанцев Карабаха можно коротко описать в двух словах - геноцид Ходжады. Армения и НК были "очищены" от азербайджанцев самыми бесчеловечными методами, сегодня на этих землях не осталось ни одного представителя азербайджанского народа. При этом в Азербайджане продолжают жить в безопасности десятки тысяч армян. Любопытное противоречие, не правда ли?

Интересно, а товарищ Евсеев в курсе, что Нагорный Карабах будучи в составе Азербайджана был привилегированным регионом, пользовался льготами, обеспечивался лучше, чем многие азербайджанонаселенные районы республики?

Впрочем, товарищу Евсееву, думается, на это наплевать. Как и на будущее Армении, которую его программирующие выкладки только уводят от истины. Не одна тысяча армян, прочитав интервью, наверняка заснули счастливыми. Но вопрос в том, что проснуться все равно придется. Если, конечно, не умер во сне...

Зульфугар Ибрагимов