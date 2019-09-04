Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Латвии в Азербайджане Дайниса Гаранчса.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД, посол передал приветствия латвийского министра иностранных дел Эльмару Мамедъярову. В свою очередь азербайджанский министр, поздравив Гаранчса с назначением на должность посла, передал свои приветствия латвийскому коллеге, передает Day.Az.

На встрече стороны выразили удовлетворенность развитием отношений между двумя странами в политический, экономической, торговой, культурной и других сферах. Также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посол передал копию своих верительных грамот Эльмару Мамедъярову.

Азербайджанский министр пожелал новоназначенному послу Латвии успехов в его дипломатической деятельности.