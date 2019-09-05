Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял парламентского вице-министра иностранных дел Японии Кэндзи Ямада, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Во время встречи министр отметил, что завершение строительства электростанции "Шимал-2" является важным событием.

Вице-министр Японии выразил свои поздравления по случаю сдачи в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" и сказал, что участие Президента Азербайджана в церемонии открытия было высоко оценено их стороной.

Ямада расценил внимание, уделяемое Азербайджаном не только нефтяному, но и в последнее время ненефтяному сектору, как возможность для развития двусторонних экономических связей. Ямада также сказал, что Япония заинтересована в еще большем углублении сотрудничества с Азербайджаном. Вице-министр затронул вопрос проведения первого раунда переговоров по "Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиции" между Японией и Азербайджаном и подчеркнул, что продолжение этих переговоров имеет важное значение с точки зрения развития экономических отношений между странами.

Мамедъяров сказал, что двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Японией вызывают удовлетворение, и отметил важность еще большего усиления двусторонних связей. В этой связи министр отметил необходимость развития отношений между Азербайджаном и Японией в сфере туризма.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.