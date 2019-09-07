Подразделения ВС Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мезем Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, передает Day.Az.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Напомним, что конфликт между двумя южно - кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.