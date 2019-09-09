Объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ", - сказал собеседник агентства. Таким образом, пояснил он, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления Арутюняна в странах СНГ он может быть арестован и выдан Армении.

Напомним, что Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке"свержения конституционного строя.

Запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице. Сообщалось, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он является гражданином России. Однако однозначного отказа выдать экс-министра, которого жаждет засадить Никол Пашинян, от российской стороны не было, пока не произошел скандал с нацистом Вячеславом Шишкиным, получившим политическое убежище в Армении.

Ранее у Еревана еще имелась слабая надежда заполучить бывшего чиновника - как-никак стратегические союзники. Но предоставление политубежища лицу, исповедующему нацистскую идеологию и выступающему против действующих властей России не оставило никаких надежд.

Зульфугар Ибрагимов