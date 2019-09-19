Министр обороны Армении Давид Тоноян, любящий браваду и псевдопатриотическую болтовню, скоро может остаться без работы.

После вчерашней отставки главы Полиции Валерия Осипяна в армянских СМИ с удвоенной силой заговорили о том, что следующим на очереди будет Тоноян. Сам пока еще министр обороны первоначально все отрицал, но к концу дня заговорил по-другому.

Глава МО не исключил своей отставки с этой должности, сообщает Newsarmenia.am. Журналисты спросили у него, считает ли он возможным, что через несколько дней премьер-министр Армении Никол Пашинян уволит его с этой должности. "Считаю возможным", - заявил Тоноян, добавив, что "никто не вечен".

При этом глава Минобороны в среду утром в ответ на вопрос представителей прессы о том, собирается ли он уйти в отставку, заявил: "Нет-нет-нет, такого нет".

В ответ на вопрос о том, есть ли разногласия с премьер-министром, Тоноян ответил, что "не может сказать". При этом несколькими часами ранее в беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, имеются ли разногласия с главой правительства, министр обороны отметил, что "разногласий быть не может, ведется синхронизированная работа в качестве члена правительства".

Такое виляние обычно уверенного в себе Тонояна говорит о том, что дни его правления в ведомстве сочтены. Куда направит его "партия" в дальнейшем, пока неизвестно. Начальник полиции Осипян, например, пристроился советником премьер-министра. Но если верить армянским СМИ, в ближайшие недели будет отправлена в отставку вся команда Никола Пашиняна, и теплых мест при нем может хватить не всем.

Султан Керим