Нынешний визит Никола Пашиняна в США запомнится не встречами и значимыми для Армении переговорами, а скандалами, вызванными заявлениями премьер-министра из-за океана. Пашинян высказался по многим больным темам, в том числе по проблеме Амулсара. Премьер заявил, что не позволит давить на себя в этом вопросе и никто не заставит его открыть или не открыть рудник под давлением.

Как пишет в этой связи газета "Иратес", после возвращения Пашиняна из США вопрос Амулсара будет окончательно решен, рудник будет введен в эксплуатацию. Пашинян намекнул на это во время своей пресс-конференции.

"Все формы цивилизации, включая изобретение алфавита, вредны для окружающей среды. Что вы предлагаете? Вернемся назад в бронзовый век? В связи с этим вопросом будут пострадавшие как в законодательном, так и в исполнительном секторах, но проблема не будет решена только путем отставок и сложения мандатов", - сказал Пашинян.

"По нашим сведениям, полиция перейдет на "особый" режим, сила также будет применена для оказания давления на улицу. Эта задача поставлена перед временно исполняющим обязанности начальника полиции, чтобы обеспечить ее выполнение после решения правительства", - пишет газета.

Одним словом, после возвращения из Америки, Пашинян собирается забыть о демократии и праве принимать решения, которое он сам дал массам после переворота. Ему предстоит окончательно понять, что толпа не может решать за государство и попытки переложить на нее свои полномочия могут дорого обойтись самой власти.

Отметим, что Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук.

Программа Амулсарского рудника является первым проектом Lydian Armenia, основанной в 2005 году и на 100 процентов принадлежащей ОАО Lydian International. Договор об управлении месторождением был заключен компанией с предыдущими властями Армении. В проект уже инвестировано 400 миллионов долларов.

Рудник блокируется протестующими с лета прошлого года. Как утверждается, проводимые тут работы негативно влияют на окружающую среду и на качество целебной минеральной воды.

Султан Керим