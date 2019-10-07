Отношения между Азербайджаном и Китаем за последние годы характеризуются последовательностью, взаимопониманием по многим вопросам, а реализация проекта "Экономический пояс Шелкового пути" с участием двух стран вносит серьезный импульс в развитие двусторонних отношений и повышает значимость Азербайджана, как лидирующей страны в регионе Южного Кавказе. Об этом сказал Trend известный азербайджанский эксперт, профессор Западного Университета Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, Китай серьезно заинтересован в данном проекте, так как он предусматривает прохождение китайских грузов через территорию нашей страны.

"В целом, взаимоотношения между Китаем и Азербайджаном достаточно перспективные, благодаря широкому спектру сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также реализации масштабных проектов международного значения. Китай открыто демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, так как наша страна фактически становится транспортным узлом для перевозки международных грузов в Европу и Азию", - сказал Садыхов.

В то же время политолог отметил высокую значимость политических связей между Азербайджаном и Китаем.

"Китай поддерживает Азербайджан в вопросе восстановления территориальной целостности и выступает за нерушимость национальных границ нашего государства. Для нас признание Китаем данного факта представляет большое значение, что в свою очередь является стимулом для поддержания дальнейшего политического диалога", - сказал политолог.