https://news.day.az/politics/1165635.html Али Ахмедов: Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию
Али Ахмедов: Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию
Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию.
Об этом на конференции на тему "Карабах - это Азербайджан!" сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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