Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию.

Об этом на конференции на тему "Карабах - это Азербайджан!" сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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