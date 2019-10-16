Азербайджан успешно принял еще одно важное международное мероприятие - 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Считаю, что этот саммит окажет значительный вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов, передает Day.Az.

Он сообщил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите затронул важнейшие темы.

"Президент отметил, что развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. В то же время Президент довел до сведения, что 7-й саммит Тюркского совета приходится на 10-летие подписания Нахчыванского соглашения. Естественно, Нахчыванское соглашение способствовало образованию нового формата сотрудничества между тюркоязычными странами и, кончено, это оказало важный вклад на развитие связей между тюркоязычными странами. Нахчыванское соглашение играет важную роль в установлении и развитии связей между тюркоязычными странами. Решения принятые в Нахчыване, еще больше укрепили единство тюркского мира. С этой точки зрения, как и сообщил Президент, принятие решения о создании Тюркского совета именно на саммите в Нахчыване имеет большое символическое значение для тюркского мира", - сказал Джавид Османов.

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