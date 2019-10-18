Минская группа (МГ) ОБСЕ должна оказать давление на армянскую сторону, чтобы положить конец ее незаконной, преступной деятельности.

Об этом председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" Турал Гянджалиев сказал, выступая на "круглом столе" на тему "Карабах - это Азербайджан!" в Центре анализа международных отношений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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