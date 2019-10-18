https://news.day.az/politics/1166939.html Глава азербайджанской общины призвал МГ ОБСЕ оказать давление на Армению
Глава азербайджанской общины призвал МГ ОБСЕ оказать давление на Армению
Минская группа (МГ) ОБСЕ должна оказать давление на армянскую сторону, чтобы положить конец ее незаконной, преступной деятельности.
Об этом председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" Турал Гянджалиев сказал, выступая на "круглом столе" на тему "Карабах - это Азербайджан!" в Центре анализа международных отношений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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