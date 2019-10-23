https://news.day.az/politics/1168590.html Президент Ильхам Алиев утвердил Рамиза Мехтиева на должность президента Национальной академии наук Азербайджана
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Президент Ильхам Алиев утвердил Рамиза Мехтиева на должность президента Национальной академии наук Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Рамиза Мехтиева на должность президента Национальной академии наук Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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