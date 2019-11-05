https://news.day.az/politics/1172584.html В Баку начинает работу заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
В Баку начинает работу заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
Сегодня в Баку начинает работу 12-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.
Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой - второй начальник Генерального Штаба корпусной генерал Метин Гюрак.
Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.
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