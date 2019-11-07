Трехсторонние форматы основаны на общности интересов в регионе, складывающейся в условиях формирования новой геополитической реальности, основными признаками которой являются растущая конкуренция США и Китая и повышение роли региональных игроков в решении разного рода вопросов.

Об этом сказал Trend российский политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, передает Day.Az.

По словам политолога, примером успешного функционирования подобных форматов является сотрудничество России, Турции и Ирана по Сирии, которое уже продемонстрировало ощутимые результаты.

"Что касается форматов "Москва-Баку-Анкара" и "Москва-Баку-Тегеран", то они также могут решать серьезные региональные задачи, в первую очередь, в развитии торгово-экономических отношений и инфраструктуры. Особенное значение это приобретает на фоне американо-китайских торговых разногласий и санкционной политики Вашингтона против Ирана. Примером того, как региональные игроки сами успешно решают общие задачи, является подписание конвенции о статусе Каспийского моря. Одним из основных перспективных направлений сотрудничества должен стать транспортный коридор "Север - Юг", который свяжет Индийский океан и Балтийское море через территорию Ирана, Азербайджана и России, что позволит вдвое сократить маршрут через Суэцкий канал. Наши страны станут ключевым звеном артерии, по которой товары азиатских производителей будут поступать на европейские рынки, и нам важно наладить максимально высокий уровень сотрудничества", - сказал Родионов.

Эксперт считает, что роль Азербайджана во всех этих процессах может стать ключевой, благодаря не только географическому буферному расположению, но и тесным культурно-историческим связям как с постсоветским пространством, так и с Турцией и Ираном.

"Это роль связующего звена между регионами, тяготеющих друг к другу в нынешней геополитической обстановке, проводника будущей евразийской интеграции - сегодня экономической, а завтра, возможно, и военно-политической, которая должна полностью изменить нынешний облик не только региона, но и всего мира, который неизбежно становится многополярным", - резюмировал политолог.