Гражданин Азербайджана Рафаил Пириев, задержанный во Франции и переправленный в Германию, будет депортирован в Италию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом была распространена в социальных сетях. Отмечается, что Пириев доставлен в Гамбург.

Сообщается, что в настоящее время он содержится в центре депортации. В ближайшие дни он будет депортирован в Италию.

Отметим, что несколько дней Назад Рафаил Пириев был задержан во Франции. Из-за того, что он въехал в Германию по итальянской визе, его обращение о получении убежища, согласно "Дублинскому соглашению", без рассмотрения было направлено в Управление миграции Италии. Гражданин Азербайджана несколько раз по этому поводу подавал судебные иски. Однако суд вынес решение о депортации, руководствуясь тем, что он может получить убежище только в той европейской стране, с визой которой прибыл в ЕС.

Пириев известен в социальных сетях своими оскорбительными высказываниями в адрес правительства и оппозиции Азербайджана.