Азербайджанская радикальная оппозиция, несмотря на большой "опыт" поражений и провалов, так и не набралась хоть какого-то ума. История ничему не научила Али Керимли, который превратил эту организацию в "живой труп".

Эта организация нужна лишь для отчетности перед западными спонсорами, дабы наглядно продемонстрировать им "кипучую деятельность" отечественной радикальной оппозиции. А для этого нужно показывать или придумывать "проблемы". Ведь деньги имеют свойство заканчиваться.

Вчера вечером во время эфира в соцсетях демагог и главарь ПНФА Али Керимли вновь отличился "умом и сообразительностью"."Огтая Гюльалыева специально хотят погубить", - заявил Керимли, указывая на то, что якобы Гюльалыеву, который попал некоторое время назад в тяжелую аварию, не оказывается должная помощь, да и вообще его "переехали специально". Также он отметил, что правозащитника надо перевести в одну из передовых стран, например, в Германию.

Абсурдом в этих заявлениях можно назвать все, что было сказано радикалом. Потому как:

1. Как известно, Фонд Гейдара Алиева оперативно отреагировал на случившееся, связался с женой правозащитника Фирузой Гюльалыевой и оказал всю нужную помощь, отправив его на лечение в одну из лучших клиник Стамбула. Также Фонд заявил, что всегда оказывал помощь любому гражданину страны и испытывает гордость за осуществление этой гуманитарной миссии.

2. Расследование ДТП и изучение фактов со стороны МВД и Генпрокураторы Азербайджана выявили, что никакого "специального наезда" не было. Даже семья водителя, сбившего Гюльалыева, посетила правозащитника в больнице, выразила обеспокоенность из-за случившегося, всячески поддержала его семью и передала Фирузе Гюльалыевой его извинения и просьбу простить за ошибку на перекрестке.

Таким образом Керимли, выдавая пострадавшего за мученика и жертву какого-то "сговора", пытается выбить средства якобы на его лечение, а по факту - на свое содержание. Почему на свое? Потому что до сих пор Керимли и его окружение не собрали ни одной копейки на оказание помощи Гюльалыеву. Но сказать он этого не может, потому как выявится вся его аферистская деятельность перед иностранными спонсорами, финансирующими его провокации. Вот и приходится придумывать всякие лживые факты о состоянии правозащитника.

У радикальной оппозиции всегда была одна основная цель - устраивать провокации, чтобы обвинить власть "во всех грехах", дать повод "фейсбучным" активистам повод покраснобайствовать. Очевидно, что оппозиционные политиканы не гнушаются ничем, чтобы оправдать свой провал и привлечь к себе интерес общественности.

Они до сих пор не поняли, что принцип "все сойдет им с рук" не может быть перенесен из популярной комедии в реальность. Поэтому театр абсурда - вот истинное призвание Али Керимли.

Мехти Ахмедзаде