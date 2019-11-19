Хотя засилье армян и армянских интересов в российском телеэфире - явление давно и хорошо известное, все равно не перестаешь этому удивляться.

В понедельник в выпуске передачи "Познер" на Первом канале ведущий Владимир Познер взялся рассуждать о том, была или нет на самом деле дружба народов в СССР и как быть с соотечественниками в бывших союзных республиках. В качестве гостя был приглашен небезызвестный проармянский депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Таким образом, встретились два демагога, прочно стоящих на армянских позициях, и, конечно же, ожидать объективности от такого "диалога" было бессмысленно. Оба усиленно делают вид, что стоят на страже интересов России, хотя на самом деле российские интересы тут вторичны.

В беседе подобных лиц речь о карабахском конфликте, конечно же, не могла не зайти. Напомним, что Познер недавно заявил, что "Карабах - это признанная территория Армении". А что касается Затулина, то второго такого верного такого друга оккупантов и сепаратистов армянам в России вряд ли удастся сыскать.

Томно беседуя с Познером, Затулин заявил, что карабахский конфликт, оказывается, мог бы быть легко решен в отличие от прочих подобных конфликтом. Как? Очень просто - путем давления на Азербайджан и выбивания у него признания "права на самоопределение" сепаратистского образования. Действительно, делов то...

Посмотрим, что Затулин называет компромиссами, на основе которых, по его мнению, конфликт мог бы быть разрешен одним взмахом руки.

Армянский лоббист убежден, что Карабах "ни за что и никогда не согласится ни на какие формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана". А значит, нужно заставить Азербайджан признать его "независимость", а взамен вернуть ему пять из семи оккупированных районов вокруг НК. Два, согласно Затулину, возвращать нельзя, так как Кяльбаджар и Лачин обеспечивают связь с Арменией. То есть компромисс заключается в том, что Азербайджан теряет Карабах и два важных района, которые, соответственно, получают армяне. Но, пардон, это разве компромисс? Это план Армении, к которому она идет уже тридцать лет и ради чего покупает всевозможных затулиных и прочих. Российский депутат просто озвучил позицию страны-оккупанта в эфире Первого канала, глядя в "добрые" глаза согласного с ним армянофила Познера.

Константину Затулину очень жаль, что между странами-сопредседателями Минской группы нет доверия, а то бы можно было продиктовать сторонам конфликта решение. Ну, то самое, высказанное им в "Познере". Очень занятно слушать, как он горячо выступает против военного разрешения конфликта, очень невыгодного и даже катастрофического для его спонсора Армении, как картинно обижается на азербайджанскую сторону за критику в свой адрес из-за незаконной поездки на оккупированные территории.

Понятно, что и Затулин, и Познер, или тот же Владимир Соловьев могут иметь свое собственное мнение по карабахскому вопросу, пусть даже оно радикально проармянское. Затулин может считать, что "правда и совесть" на стороне армянских оккупантов, Познер может обещать в случае войны идти "защищать Армению и армян", Соловьев имеет право называть у себя в ванной оккупацию Карабаха "героическим подвигом армян". Это их личное, хоть и грязное дело. Но не слишком ли много этого их "собственного" армянского мнения в российском эфире?

Слишком явно адвокатам армянской стороны предоставляются комфортные условия для формирования общественного мнения в России. Политические ток-шоу строятся так, чтобы противоположное мнение отсутствовало либо было еле слышным. Истеричные ведущие, массированные пропагандистские атаки и десанты громкоголосых хамов - орудие, использующееся для успешного забалтывания правды и внедрения в сознание армянской лжи. Применяется оно, надо сказать, очень профессионально. В чем, в чем, а в профессионализме господину Познеру не откажешь. Проармянскую пропаганду этот будущий "доброволец" армянской армии строит с большим знанием дела. Как прежде строил просоветскую, а потом и антисоветскую пропаганду.

Жаль, конечно, что армянские интересы так засорили российский эфир и что заслонили собой интересы российские. Впрочем, вряд ли можно ожидать чего-то другого, пока погода на российском ТВ делается на армянские деньги.

Зульфугар Ибрагимов