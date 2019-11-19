Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что в начале декабря этого года в Армении планируется провести довольно серьезное собрание представителей криминального мира - "сходку", в которой примут участие несколько десятков представителей криминального мира, в том числе и из-за рубежа. В частности, как утверждают источники издания, на воровской "сходе" будут присутствовать некоторые известные "воры в законе" из России и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Основная цель собрания - обсудить разработанный правительством Армении нашумевший законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за криминальный статус, его предоставление или получение, создание, руководство, участие, вовлечение и сохранение криминальной субкультуры.

Газета отмечает, что в последние несколько дней эта тема довольно активно обсуждается в общественной повестке, согласно которой в отношении "воров в законе" и других криминальных авторитетов предусматривается предпринять серьезные шаги, осуществить в этом направлении четкую государственную политику.

Источник газеты передает, что "гиганты" криминального мира на месте попытаются понять, как этот законопроект может повлиять на них и как они могут обеспечить свое дальнейшее присутствие на территории Армении.

Отмечается также, что собрание, по предварительным данным, планируется провести в одном из фешенебельных отелей Цахкадзора, но где конкретно, изданию уточнить не удалось.