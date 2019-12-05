4 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева посетила выдающегося представителя национальной музыкальной культуры, народного артиста Алибабу Мамедова.



Поприветствовав Первого вице-президента, Алибаба Мамедов отметил, что взволнован, так как к нему в гости пришла великая личность, великий человек.



"Я хочу поздравить Вас. Во-первых, с избранием Первым вице-президентом. Во-вторых, с награждением орденом "Гейдар Алиев" - я все это смотрел. В-третьих, Президент России вручил Вам высокую награду, это видел весь мир. Поверьте, я очень волнуюсь каждый раз, когда смотрю это", - сказал ханенде.



Мамедов отметил многочисленные заслуги Мехрибан Алиевой, подчеркнув, как много Первый вице-президент сделала, делает и сделает для Азербайджана.



"Да хранит Вас Аллах. Вы - любимица нашего народа. Завоевать это звание - большая честь. Я говорю правду. Вы - любимица нашего народа", - сказал Алибаба Мамедов.



Народный артист поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву и подчеркнул, что слова, сказанные в ее адрес Президентом России Владимиром Путиным, слышал весь мир.



"Мы все испытали чувство гордости. Знаете, это было проявлением уважения, заботы, прекрасным событием. Вы всегда проявляли ко мне уважение как к аксакалу, человеку искусства, заботились обо мне. Я никогда не забывал о Вашей заботе, никогда не забуду, это невозможно", - сказал ханенде.



В ходе беседы Алибаба Мамедов поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за большой проект, направленный на сохранение национального достояния Азербайджана, которому Фонд Гейдара Алиева дал старт несколько лет назад.



"Вы вновь вписали мое имя в историю. Почему? Потому что у меня 100 песен, я создал их за 50 лет, по 2 песни в год. Эти песни пятьдесят лет поет народ. Я попросил Вас о том, чтобы они не пропали, наши горе-соседи пытались их присвоить. И Вы сразу с удовольствием создали прекрасный проект. Вы действительно оказали большую услугу не только мне, но и народу. Музыка нашего народа обогатилась, есть сто песен, все они народные. И там никогда не было чужого дыхания, и не будет. Как я могу забыть это добро, да и кто забудет? Наш народ не забудет. Знаете, Вы многое сделали, всего не перечислишь. Но я говорю, что Вы - любимица народа, и это большая честь. Если народ любит мастера, то он непобедим. Я говорю то, что есть, Вы - очень добрый человек. Вы делаете добрые дела, Вы - Гаджи Зейналабдин нашего времени", - сказал Алибаба Мамедов.



Народный артист рассказал о важной работе, которая была проделана в Азербайджане в последние годы, и поделился своими впечатлениями.



"Я обнимаю Президента. Здоровья ему. Посмотрите, какую работу вы проделали за 15 лет, кто бы это мог сделать? Наш Президент руководит нами 15 лет, руководит нашим народом. Посмотрите, разве Азербайджан - тот Азербайджан, а Баку - тот Баку? Проделал большую работу, продолжает делать, а сейчас еще более масштабные дела. Все расставил по местам. Знаете, я не политик, я - исполнитель мугама, немного знаю поэзию и мугамат. Мне нет дела до другого. Однако я все вижу, валлах. Иногда говорю, у них что, ума нет, глаз нет? Не видят как много делается? От имени нашего народа, музыкантов и от себя лично говорю: да хранит вас судьба, всего вам наилучшего", - подытожил Алибаба Мамедов.