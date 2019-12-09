Пресс-служба министерства обороны Азербайджана прокомментировала искажение некоторыми местными СМИ информации минобороны о возможности проведения совместных военных учений Азербайджана, Турции и Катара.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, впервые предложение о проведении многонациональных учений прозвучало в ходе визита в нашу страну делегации во главе со вторым начальником Генштаба ВС Турции корпусным генералом Метином Гюраком.

"В то же время следует отметить, что вопрос проведения азербайджано-турецко-катарских совместных военных учений в ближайшей перспективе не входит в планы деятельности министерства обороны Азербайджана", - сказали в министерстве.