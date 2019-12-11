Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора.

Как сообщает в среду Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая генерального исполнительного директора группы BP Роберта Дадли.

"Рад вновь вас видеть. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Мне сообщили, что вы заявили об уходе со своего поста в следующем году. Пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить вам признательность за ваш вклад в развитие бизнеса в Азербайджане. Мы несколько раз обсуждали с вами наши совместные проекты, и, насколько мне известно, эти проекты занимают самую высокую позицию в списке приоритетов BP. Как вы знаете, наше партнерство с BP имеет стратегическое значение. Я неоднократно заявлял об этом общественности. Очень рад и горжусь тем, что это 25-летнее партнерство было партнерством друзей, имеющих одни и те же цели и предпринимающих эффективные шаги для достижения этих целей. Это очень важно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что порой цели определяются, но не ясно, как их достичь.

"На нашем примере нам удалось совместно реализовать в очень сложной геополитической ситуации начала 1990-х годов исторические проекты. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, развитие блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и недавно завершенный TANAP. Каждый из этих проектов имеет историческое значение для Азербайджана. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора. На протяжении всех этих лет мы действительно работали как партнеры, поддерживали друг друга и демонстрировали взаимопонимание к проблемам друг друга. Думаю, что это уникальный в мире опыт. В настоящее время мы близки к завершению всех важных проектов. Я рад участию в церемонии открытия участка TANAP, соединяющегося с Европой. Теперь нам нужно работать над TAP, к завершению которого мы приближаемся, - 90 процентов уже завершено, - а также над другими проектами BP. Потому что наше сотрудничество будет продолжено. После продления разработки "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года мы будем активно сотрудничать еще 30 и более лет", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что таким образом, это сотрудничество будет еще более стратегическим, чем сейчас.

"Хотел бы еще раз выразить вам признательность за ваш личный вклад, сотрудничество. Желаю вам успехов и надеюсь чаще видеть вас в будущем в качестве нашего дорогого гостя", - сказал глава государства.