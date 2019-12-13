Вчера в Центре восточной литературы Российской государственный библиотеки в Москве прошел вечер памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Организатором мероприятия было посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Гейдар Алиев. Личность и эпоха".

Напомним, 12 декабря - День памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В этот день 16 лет назад создатель современного азербайджанского государства ушел из жизни.

В своей речи посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратил внимание на то, что Москва занимала особое место в жизни Гейдара Алиева. "Он проработал в Москве, будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, человеком, который нес огромную нагрузку, членом Политбюро, одним из руководителей СССР. При этом надо учесть, когда Гейдар Алиев работал первым заместителем, председателю Тихонову было уже за 80, и основную нагрузку Совета министров СССР того времени и курированием почти 30 министерств занимался Гейдар Алиевич Алиев. Также его назначали председателем Государственной комиссии, когда случались какие-то катастрофы, трагедии. Потом мне в Одессе рассказывали, что Гейдар Алиевич встретился с семьями каждого утонувшего на теплоходе "Нахимов" и провел огромную работу, чтобы ликвидировать последствия такой крупной катастрофы, которая повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы", - поведал дипломат.

"Я это много раз говорил и хочу повторить, у меня в этом плане особая биография, особая связь с Гейдаром Алиевичем. Я формировался как композитор, как артист, когда Гейдар Алиевич пришел к руководству еще советским Азербайджаном. Наше поколение помнит: каким бы ты тогда ни был талантливым, но без ведома ЦК вряд ли что-то можно было сделать. Даже поездки на гастроли за рубеж и по Советскому Союзу жестко регламентировались. Наверное, неспроста именно в конце 1960-х, в 1970-х годах Азербайджан дал миру очень многих известных писателей, художников, поэтов, композиторов, артистов, которые стали известны и во всем СССР, и многие во всем мире именно благодаря тогдашней заботе", - заявил посол Азербайджана в России.

"Гейдар Алиевич очень любил искусство, культуру и глубоко разбирался в этом, в чем я потом лично убедился, когда 10 лет работал министром культуры Азербайджана в правительстве Гейдара Алиевича Алиева. Поверьте, это было непросто, время было тяжелое. Вы знаете, что культура полностью дотационная сфера, а денег не было. И несмотря на это, Гейдар Алиевич всегда находил и какие-то добрые слова для деятелей культуры, и возможность им помочь как материально, так и какими-то своими делами, своим отношением. Он посещал все премьеры в театрах, смотрел все новые фильмы, которые в то время с большим трудом создавались, то есть опекал культуру непосредственно. А его умение и отношение к работе воспитывало, дисциплинировало нас. Иногда он мог пошутить, просто в шутку сделать какое-то замечание, а иногда мог очень серьезно раскритиковать. Изредка мог похвалить, но эта похвала была оценкой очень большой сделанной работе", - рассказал Полад Бюльбюль оглы.

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль в первую очередь отметил, что Гейдар Алиев сыграл огромную роль в истории СССР. "Он был первым заместителем председателя правительства, членом Политбюро ЦК, то есть человеком, который обладал действительно большой властью. Мне приходилось несколько раз общаться с ним. В то время в нашем правительстве была Комиссия по оперативным вопросам (КОВ), которая отвечала за всю экономику нашей страны. Если верхнее руководство, Тихонов, потом Рыжков, занимались глобальными проблемами экономики, то КОВ занималась текущими делами. И вот КОВ возглавлял Гейдар Алиевич Алиев", - напомнил он.

"Я в то время работал первым заместителем министра Миннефтегазстроя - министерства, которое решало очень серьезные крупные задачи, главным образом для того, чтобы подать нефть и газ из районов Западной Сибири в центр и на экспорт. То есть это министерство решало стратегические задачи, мы их решали успешно. Общались мы довольно часто, хотя были у нас и проблемы, их было немало, потому что так получилось, что у нас весь газ на крайнем Севере, это Уренгой, Ямбург, Надым и так далее. И для того, чтобы обустроить эти все месторождения, огромный объем грузов нужно было подать на Север. Гейдар Алиевич отвечал за транспорт. Учитывая, что у нас бывали случаи простоев вагонов сверх нормы, он с нас, конечно, серьезно спрашивал. Это были селекторные совещания, когда весь СССР подключался или был на микрофоне, и докладывали о том, что же делается. Тогда не один генсек или председатель правительства руководил страной, а был аппарат, были люди, которые этим занимались. Вот среди них и Гейдар Алиевич, который постоянно занимался этими вопросами. Учитывая, что вопросы, связанные с жизнью людей, тоже были в наших руках, потому что с нефтью и газом непосредственно была связана жизнь людей, ведь это тепло, электроэнергия и так далее, то, конечно, с нас часто спрашивали и на КОВ, и на других подобных мероприятиях", - продолжил Геннадий Шмаль.

Также он подчеркнул, что Гейдар Алиев был удивительным человеком, чей потенциал не был востребован до конца. "Во-первых, его рано "ушли", так можно сказать. Я считаю, Гейдар Алиевич еще мог очень много сделать для нашего государства, для страны, что он потом и доказал, когда работал в Азербайджане. Он был настоящим профессионалом, хотя вроде бы человек, который большую часть своей жизни занимался другими вопросами, не экономическими, а КГБ и так далее. Но страна, республика, в которой он работал, была особенная. Не случайно у нас был такой эталон по добыче нефти - Баку. Всегда говорили: есть Баку, есть Второе Баку, Третье Баку - это Тюмень, а Четвертому Баку не бывать. Конечно, поэтому он знал все проблемы хорошо и часто оказывал помощь. И когда спрашивал, то спрашивал с пониманием, именно как профессионал", - поделился воспоминаниями президент Союза нефтегазопромышленников.

По его словам, Гейдар Алиев был очень скромным человеком, который всегда мог помочь в решении каких-либо сложных вопросов. "В быту, в поведении он был очень доступен. Всегда можно было прийти к нему, если возникали какие-то сложные вопросы. А таких вопросов в то время было немало. Да и сейчас они тоже есть, просто теперь достучаться сложнее. А тогда все руководство страны было доступно. Если ты пришел с делом, то тебя выслушают, помогут или во всяком случае скажут, какие есть пути для решения этого вопроса. К сожалению, сегодня таких людей мало. Нам явно не хватает людей типа Гейдара Алиевича и его соратников. Мы недавно отмечали день рождения Владимира Ивановича Долгих, которому исполнилось 95 лет. Он тоже из той плеяды людей, которые, конечно, много сделали для страны. У них была одна цель и один девиз: жила бы страна родная. Других забот у них не было", - заключил Геннадий Шмаль.

Со своей стороны, депутат Госдумы, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев прежде всего указал на то, что Гейдар Алиев был величайшим, мудрейшим политиком. "Его личность невозможно переоценить. Мы, россияне, до сих пор пользуемся достижениями Гейдара Алиевича: это газопроводы, это железные дороги, это БАМ, которые функционируют, по которым идет снабжение наших северных территорий. Говорил, говорю и буду говорить о том, что если бы к власти пришел не слабый Горбачев, а сильный и мудрый Гейдар Алиевич, то СССР не развалился бы, а стал бы сильнейшим, самодостаточным государством, не побоюсь этого слова, на планете. Мы видим, какими темпами развивается Китай. И ничего не мешало нам развиваться такими же темпами. Но состоялось то, что состоялось", - заметил он.

"Теперь мы живем в независимых государствах, соседних, близких, братских государствах. Мы видим, какими темпами развиваются отношения наших государств. В экономической плоскости год от года растет товарооборот, и дай Бог, чтоб так было. Мы видим форумы, которые проводятся, видим те деловые контакты, которые завязываются на этих форумах, видим воплощение этих контактов соответственно в контракты и в действующие экономические механизмы. Мы видим нарастание туристического потока, прежде всего, со стороны России в Азербайджан, который создает великолепные условия. В Азербайджане умеют принимать гостей, там по-настоящему очень добрые люди. Почему россияне любят приезжать в Азербайджан? Потому что там их всегда встретят с улыбкой, всегда все покажут и расскажут, не обманут. Очень важно, что в Азербайджане редко встретишь молодого человека, который не умеет говорить на русском. В основном русским языком владеет большинство граждан Азербайджана. Мы видим количество русских школ, русских секторов, филиалы ВУЗов открываются. Мы не можем этого не отмечать", - уточнил руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в дальнейшем страны продолжат сближаться. "Мы видим визиты на высочайшем уровне, мы видим визиты первых лиц. Недавно состоялся визит в Москву великолепной Мехрибан Алиевой, которую принимал на самом высоком уровне президент РФ Владимир Путин. Мы видим высокую награду, которой она удостоилась. Это в очередной раз говорит о том, что Азербайджан - самый надежный наш партнер, которому мы доверяем абсолютно", - резюмировал Дмитрий Савельев.

Также своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве поделился ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев. "Я видел его выступления, когда был мальчишкой, и он всегда был мне интересен своей жизнерадостностью. Что касается Азербайджана, то он уникален тем, как быстро удалось ему развиться и подняться. Когда лет 12-15 назад я приехал в Баку, то был потрясен необыкновенной красотой этого города, как он сделан, как восстановлен. Эта набережная белая меня просто потрясла, в каком она состоянии находилась", - сказал он.

"С Азербайджаном нас связывает сейчас уже не просто дружба, а родственные связи. Я являюсь ректором Театрального института им. Щукина, и у нас учатся азербайджанские студенты. Так что я пришел еще и для того, чтобы забросить зерно о том, что в этом году мы выпускаем наших ребят. Хотелось бы, чтобы на них пришли посмотреть соотечественники и увидели, как они играют, как мы их обучили. Нам нравится, как они работают, какие они энергетические, наполненные, насыщенные. И нам хотелось бы, чтобы, вернувшись в Азербайджан, они не растерялись просто так, а смогли создать свой коллектив", - поведал Евгений Князев.