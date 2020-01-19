Ввод советских войск в Баку 20 января 1990 года - это кровавая провокация против азербайджанского народа.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Город, по словам политолога, был взят штурмом с привлечением тяжелой техники, десантников, спецподразделений. Создавалось впечатление, что берут штурмом непреступную вражескую крепость, в которой укрепились крупные военные силы, вооруженные до зубов. Конечно, это уже прошлое, но прошлое нужно анализировать и давать ему оценку. Особенно в свете устроенной накануне ввода войск провокации, о которой с начала этого года трещит армянская сторона, считает Садыхов.

"Когда армяне говорят о "погромах" в Баку, они не желают вспоминать заодно о том, каким образом сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении - Кафана, Мегри, Гориса, других городов и районов. Это реальные факты. Националисты сделали все, чтобы доказать, что Армения - только для армян, и никто другой там не может проживать, кроме них самих. Премьер-министр Никол Пашинян в мифотворчестве пошел дальше всех. Если послушать его, то азербайджанцев провожали из Армении со всеми почестями, сопровождали до границы чуть ли не вертолетами, а для переезда предоставили комфортабельные поезда. Это несусветная глупость, чушь и ложь. Слова Пашиняна - это извращение существующих реалий и фактов", - сказал политолог.

Наш собеседник отметил, что разговорами о "погромах" армянская сторона старается привлечь к себе внимание, заработать политические и экономические дивиденды.

"Сегодня Пашинян говорит о каких-то "тысячах жертв", что является чудовищной ложью, и не вспоминает ни об этнических чистках в Армении, ни о том, как азербайджанцы спасали во время беспорядков армян. Но Пашинян забывает, что у лжи короткие ноги", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева