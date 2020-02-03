Тема наличия в той или иной стране неких "политических заключенных" или "узников совести" - это очень благодатная тема для пропаганды, так как нет четкого юридического определения этого понятия, и под него можно подвести практически любого осужденного, если он не убийца, насильник или маньяк.

Об этом сказал Day.Az известный российский политический аналитик и правовед Олег Кузнецов, комментируя резолюцию ПАСЕ по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане", принятую на зимней сессии организации.

По словам аналитика, Азербайджан - это далеко не единственная страна, в адрес которой раздаются подобные претензии из ПАСЕ, в этом списке очень часто присутствуют Россия и Беларусь, до недавнего времени упоминалась также Грузия и Украина.

По мнению нашего собеседника, механизм появления "политзаключенных" несложен. "Вот, например, пьяный человек в общественном месте нанес ущерб общественному и личному имуществу, оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании, а потом на суде заявил, что все эти действия он совершил в знак протеста против действующих властей страны, которые, дескать, лишили его будущего и довели до нервного срыва. Что делает суд в этой ситуации? У нас в России дает срок за злостное хулиганство. А что делает либеральная пресса? Пишет о преследовании по политическим мотивам. Два-три года назад эта тема была достаточно болезненной для политического имиджа России на международной арене, пока в Уголовном кодексе Российской Федерации не появилась статьи, устанавливающие ответственность за экстремизм и организацию экстремистского сообщества", - сказал Кузнецов.

Как только эти деятели стали получать реальные сроки заключения в колонии на 4-5 лет именно за совершение этих преступлений, то интерес к ним сразу же пропал, добавил эксперт.

По мнению Кузнецова, это связано с тем, что обыватель на Западе падок на стереотипы.

"В менталитете западного обывателя уже сформирован и прочно закреплен стереотип: экстремист - это латентный террорист, поэтому борьба с ним любыми, самыми негуманными методами законна, общественно полезна и не вызывает критики", - сказал Кузнецов.

Что касается того, почему резолюция была принята именно сейчас, то, по мнению российского аналитика, дело в том, что менее чем через неделю в Азербайджане состоятся досрочные парламентские выборы.

"В вашей стране совсем скоро пройдут важнейшие парламентские выборы, и, чтобы внести свои пять копеек в дело создания неблагоприятного для вашей страны информационного фона европарламентарии на своем уровне решили принять эту, мягко скажем, неоднозначную резолюцию. Так сказать, чтобы пощекотать нервы, раз другой возможности оказать давление нет", - отметил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева