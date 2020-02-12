12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Кюрдемирский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале глава государства посетил в парке Гейдара Алиева в городе Кюрдемир памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Кюрдемирского района Джейхун Джафаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

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