https://news.day.az/politics/1202383.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район - ФОТО
12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Кюрдемирский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале глава государства посетил в парке Гейдара Алиева в городе Кюрдемир памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Кюрдемирского района Джейхун Джафаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре