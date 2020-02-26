25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Затем с заявлением выступил Президент Турции.

Заявление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

- Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Уважаемые члены делегации.

Прежде всего, хочу сердечно поприветствовать вас от себя лично и от имени моего народа.

Как на двусторонней встрече, так и на встрече с участием делегаций мы предприняли действительно очень важные шаги, нацеленные на будущее. Мы действительно пережили сегодня счастье и радость оттого, что сделали еще один шаг вперед, проведя VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Наши министры провели встречи друг с другом. Мы же провели подробные обсуждения на встрече один на один. Мы и без того всегда демонстрировали и демонстрируем солидарность между Турцией и Азербайджаном во всех сферах - политической, военной, экономической, торговой, культурной. В этих направлениях между нами не может быть никаких недоразумений. Однако на Совете сотрудничества высокого уровня у нас была возможность еще раз обсудить где имеются недостатки, что надо предпринять в будущем.

Солидарность в политической сфере продолжается на самом высоком уровне. Наши министры до сих пор постоянно демонстрировали солидарность в данном вопросе, продолжали ее в международных структурах и организациях. Поздравляю наших министров с этим. Кроме того, наши министры демонстрируют солидарность и в других сферах. Мы будем и дальше развивать ее.

Действительно, под дальновидным лидерством Президента Ильхама Алиева благосостояние и стабильность Азербайджана, нашего региона налицо. Это проявляется очень ясно. Уверен, что мы увидим продолжение этого. Желаю, чтобы проведенные 9 февраля выборы в Милли Меджлис принесли пользу братскому Азербайджану.

Мы гордимся успехами Азербайджана. Нисколько не сомневаемся в том, что к этим успехам добавятся новые достижения. Считаю, что сравнить Азербайджан 20-летней давности с нынешним Азербайджаном невозможно. Сегодня перед нами совершенно иной Азербайджан. Мы видим Азербайджан постоянно развивающийся, меняющийся благодаря инфраструктуре, созидательной работе. Развитие, достигнутое в прошлом году экономикой Азербайджана, демонстрирует, насколько правильным является процесс реформ. Развитие будет продолжаться и впредь. Мы увидим и это.

Рост ненефтяного сектора на 3 процента, а экспорта в этой сфере на 14 процентов неслучайны. И мы рады видеть это. Это заслуживает одобрения. Уверен, что такое стремительное развитие Азербайджана будет продолжаться.

На заседании Совета мы имели возможность обсудить, как еще можем развивать наши связи во всех сферах. Только что мы подписали 14 документов - меморандумов, соглашений и протоколов. Это, конечно же, очень важно. Наши министры продолжат работу в этой области. Но в их числе важнейшим, конечно, является преференциальное торговое соглашение, что составляет экономическую сторону дела. Кроме этого, особенно важным шагом в политической сфере является вопрос железной дороги между Нахчываном и Турцией. Это очень важно с точки зрения развития Нахчывана.

Еще одним важным шагом является прокладка газопровода в Нахчыване до границы, а также от Игдыра до границы. Таким образом, в результате строительства трубопровода протяженностью около 160 километров Нахчыван обретет еще более благоприятные возможности, связанные с природным газом. То есть, станет еще сильнее, получая поддержку как из Ирана, так и из Турции. С этой точки зрения я считаю это действительно очень важным в энергетическом секторе. Пусть и это принесет пользу. Сегодня мы дали поручения нашим министрам. С завтрашнего дня они начнут работу по инфраструктуре и, иншаллах, быстро завершив ее, приступят к транспортировке природного газа. Это очень важно.

Также и в транспортном секторе. Работы по инфраструктуре начнутся и в связи с железной дорогой, и, естественно, в скором времени завершатся. Еще одним важным шагом в этой области явилось наше участие вместе с моим братом Ильхамом Алиевым в открытии участка TANAP, соединяющегося с Европой. В 2019 году наш торговый оборот составил примерно 4,5 миллиарда долларов. В 2023 году мы доведем эту цифру, иншаллах, до 15 миллиардов долларов. Такова наша цель, и мы должны достичь ее. В этом контексте подписанное сегодня преференциальное торговое соглашение имеет для нас большое значение. Мы будем расширять наше сотрудничество во всех сферах - от таможни до сельского хозяйства, от энергии до транспорта, от технологий до туризма. Кроме того, мы изучим новые возможности для сотрудничества и в области цифровых государственных услуг, на инвестиционном рынке, в финансовом секторе.

Наша солидарность плечом к плечу продолжается и в борьбе с террором. Именно Азербайджан стал страной, оказавшей нам наибольшую поддержку в борьбе с организацией ФЕТО, когда 251 наш гражданин стал шехидом. Мы ощутили поддержку Азербайджана и после землетрясения, произошедшего 24 января в Элазыге. От имени моей страны и народа выражаю азербайджанским братьям признательность за то, что они разделили с нами горе, за солидарность.

В то время, как вокруг нас происходят конфликты, террор и беспорядки, Турция и Азербайджан развиваются как образец стабильности. Мы обязаны этим и нашим нерушимым связям, и сильным армиям. В этом смысле солидарность наших армий, а также шаги, предпринятые в области оборонной промышленности, также станут в дальнейшем самым большим гарантом нашей независимости. В этом отношении развитие сотрудничества в области оборонной промышленности имеет большое значение. В ходе операции "Источник мира" мы с правительством и народом Азербайджана еще раз показали, что являемся одной нацией и двумя государствами.

Уважаемые представители медиа, Карабах, который покойный Бахтияр Вагабзаде называл "Матерью", для нас такой же вопрос, как и для Азербайджана. Наше самое большое желание - урегулирование нагорно-карабахской проблемы в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы будем продолжать оказывать Азербайджану поддержку в этой справедливой борьбе. Хочу открыто сказать, что Минская группа, к сожалению, неискренна в данном вопросе, так как потеряно почти 25 лет. Почему, по какой причине нет никакого результата? Естественно, надо говорить и об этом.

Завтра - 28-я годовщина Ходжалинского геноцида. В Ходжалы на глазах всего человечества было совершено одно из самых страшных злодеяний ХХ века - убийство детей, женщин, стариков. С особой жестокостью были убиты 613 наших соотечественников, включая 106 женщин и 63 ребенка. Мы не забыли и не забудем Ходжалинский геноцид, вошедший в историю, как "черная ночь". Мне известно, что азербайджанские братья, карабахские переселенцы также носят в своем сердце Ходжалы, как тлеющий костер. В двадцать восьмую годовщину Ходжалинского геноцида от себя лично и от имени моего народа еще раз проклинаю тех, кто совершил это зверство. Да упокоит Аллах душу нашего брата Ибрагима, ставшего вчера шехидом в результате обстрела с армянской стороны, выражаю соболезнование азербайджанскому народу.

С этими мыслями выражаю моему брату Алиеву признательность за гостеприимство, оказанное лично мне и моей делегации. Пусть достигнутые результаты и подписанные документы принесут пользу. С пожеланием вместе посмотреть матчи, которые наша национальная команда по футболу проведет в Баку в июне в рамках чемпионата Европы 2020 года, приветствую всех вас. Спасибо.