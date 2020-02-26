25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Уважаемые представители прессы.

Господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет очень большое значение. Наши визиты осуществляются регулярно, и каждая встреча представляет большое значение. После каждой встречи турецко-азербайджанским связям придается новый импульс, и эти связи находятся сегодня на высочайшем уровне. Проведенное сегодня VIII заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня еще раз показало, что наши взгляды по всем вопросам совпадают, у нас одни намерения и цели. Они направлены на то, чтобы турецко-азербайджанские дружеские и братские связи и дальше успешно развивались и охватывали все сферы.

Сегодня были обстоятельно обсуждены многие вопросы. Были приняты очень важные решения, подписаны важные документы. Мы провели широкий обмен мнениями о наших политических связях и еще раз убедились в том, что они отражают волю двух народов. Во всех международных организациях мы выступаем с единой позиции. Являемся опорой и поддержкой друг другу. Активно взаимодействуя в ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы и других организациях, мы приумножаем силу друг друга.

В прошлом году Азербайджан начал председательство в Движении неприсоединения. Это - второй по величине после Организации Объединенных Наций институт в мировом масштабе. Сегодня состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших связях между этим институтом и Турцией.

Естественно, обсуждались пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Хочу еще раз поблагодарить моего дорогого брата за постоянную поддержку Турцией правого дела Азербайджана. На всех международных аренах Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, азербайджанским народом. Однако неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта. Крайне противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении наносят большой ущерб переговорному процессу. То они говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, то утверждают, что Нагорный Карабах - независимое государство. Выходит, что они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если не знают, мы можем подсказать: Нагорный Карабах - это Азербайджан. Об этом говорим и мы, и весь мир. Все страны мира признают, поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и ни одно государство не признает незаконного образования под названием Нагорный Карабах. Конечно, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ.

Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе. Еще раз благодарю за это. В свою очередь должен отметить, что во всех вопросах, на всех международных аренах Азербайджан всегда поддерживает правое дело Турции. Не было и, уверен, не будет такого вопроса, где бы Азербайджан не оказал Турции поддержки. Во всех процессах, происходящих в настоящее время в регионе, Азербайджанское государство и азербайджанский народ однозначно находятся рядом с Турецким государством и народом. Наше единство вечно, и естественно, мы строим наше будущее на этой прочной основе. Поэтому сегодняшнее 8-е заседание Совета стратегического сотрудничества является вопросом особого значения, потому что самые близкие друг другу в мире страны сегодня приняли очень серьезные решения о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве.

Что касается экономической сферы, то мой дорогой брат, уважаемый Президент недавно поставил цель - довести торговый оборот до 15 миллиардов долларов. Считаю, что это возможно, так как в прошлом году наш торговый оборот увеличился на 33 процента и достиг 4, 5 миллиарда долларов. Уверен, что подписанные сегодня документы, в том числе соглашение о преференциальной торговле, придадут большой импульс увеличению торгового оборота.

В настоящее время в Азербайджане работают около 4 тысяч турецких компаний, которые более чем в 300 проектах проделали работу в объеме 16 миллиардов долларов. По этим параметрам Турция занимает первое место. Считаю, что на очень высоком уровне находится и взаимное инвестирование. На сегодняшний день Азербайджан вложил в экономику Турции 18 миллиардов, а Турция - в экономику Азербайджана 12,5 миллиарда долларов инвестиций. Такое большое инвестирование еще раз подтверждает наше братство, потому что только в братскую страну можно вложить такой объем средств.

Естественно, сегодня мы провели широкий обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии. В ноябре прошлого года мы вместе отметили в Турции полное завершение TANAP. Это - основная часть Южного газового коридора. Уверен, что до конца нынешнего года Южный газовый коридор полностью будет сдан в эксплуатацию, так как реализация его последнего проекта - ТАР - достигла 92 процентов. Обсуждались и другие вопросы, связанные с энергией.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в области обороны. Только в прошлом было проведено 13 совместных военных учений. В нынешнем году их будет еще больше. Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции, и сегодня мы также говорили об организации совместного производства.

Есть большие достижения и в транспортной сфере. Успешно функционирует построенная нами совместно железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня говорилось о дальнейшем функционировании этой дороги, а также был подписан важный документ - Меморандум о взаимопонимании относительно строительства железной дороги Карс-Нахчыван. Этот вопрос имеет особое значение, так как из-за оккупационной политики Армении Нахчыван уже много лет живет, можно сказать, в условиях блокады. Поставка производимой в Нахчыване продукции на внешние рынки является большой проблемой. Строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван устранит эту проблему, и, таким образом, развитие, благосостояние Нахчыванской Автономной Республики, где проходит единственная сухопутная граница между Азербайджаном и Турцией, улучшатся. Благодарю за это соглашение. Также был проведен обмен мнениями о дальнейшей деятельности, успешном развитии Нахчывана. Три года назад был составлен перечень товаров, который можно экспортировать из Нахчывана в Турцию. Мы благодарны и за это, уверен, что в будущем количество экспортных операций из Нахчывана в Турцию возрастет.

Сегодня мы обсудили многие вопросы, связанные с сельским хозяйством и образованием. Здесь тоже есть большой потенциал. То есть, повестка дня была достаточно широкой, и никаких разногласий ни по какому вопросу нет. Напротив, у нас единое мнение, одно намерение, одна цель - еще более усилить Турцию и Азербайджан.

Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги уважаемого Президента, моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана перед турецким народом. Благодаря его неутомимой деятельности Турция сегодня является силовым центром в мировом масштабе. Ни один вопрос не только в регионе, где расположена Турция, но и во всем мире не может найти решения без ее участия, и ближайшая история показала это. Мы очень рады этому, потому что сила Турции приумножает нашу силу. А объединение наших сил делает нас еще сильнее. Уверен, что мы и дальше всегда будем находиться рядом друг с другом, радоваться успехам друг друга. В тяжелые дни, не дай бог, если такое произойдет, мы всегда будем рядом друг с другом.

Еще раз сердечно приветствую Вас, дорогой брат, желаю Вам и братскому турецкому народу постоянного благосостояния и счастья. Спасибо.