https://news.day.az/politics/1206918.html Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени - ФОТО
27 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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