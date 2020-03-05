В ходе поездки по регионам республики Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агстафе Н-ской воинской части Министерства обороны, а также новой военчасти Внутренних войск министерства внутренних дел.

Как сообщается, глава государства ознакомился с созданными в новых частях условиями.

Военные части Вооруженных сил и других силовых структур Азербайджана отвечают всем современным требованиям с точки зрения боевой подготовки, организации быта, отдыха и питания личного состава, сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По словам военного, руководство Азербайджана, лично Президент Ильхам Алиев проявляет большую заботу об армии, о военнослужащих. Вопрос обеспечения личного состава и создания хороших условий для службы постоянно находится в центре внимания главы государства.

Личный состав, который качественно накормлен, полностью обеспечен и имеет возможность хорошо отдохнуть после боевой подготовки, демонстрирует более высокие результаты на службе. Поэтому открытие новых, современных и хорошо оборудованных военных городков имеет важное значение с точки зрения подготовки личного состава, отметил Рамалданов.

В сегодняшних воинских частях ВС Азербайджана созданы все условия и для службы, и для отдыха. Военчасти сегодня - это благоустроенные светлые казармы, обеспеченные на высоком уровне санитарно-гигиенические условия, подчеркнул военный эксперт. Особое внимание уделяется вопросу питания солдат. На сегодня в военчастях пищу готовят профессиональные повара, которые проходят специальный отбор и дополнительную подготовку, а еда готовится из качественных продуктов.

"Только за 2019 году в результате такой организации службы и такого обеспечения в армии число обратившихся в медицинские учреждения с различными заболеваниями военнослужащих сократилось на 18 процентов. Предоставляемые в военных частях медицинские услуги и медоборудование отвечают всем современным требованиям. В военных городках имеются специально оборудованные места для физической подготовки, есть клубы, где проводятся мероприятия, музыкальные вечера. Военнослужащие особо нуждаются в отдыхе, потому что на их плечи ложится очень большая физическая и моральная нагрузка. Одним словом, солдаты обеспечены всеми условиями. И порой родители солдат, в дни открытых дверей приезжающие в части, признаются, что даже дома не могут создать детям такие условия, какие создало для них государство во время службы в армии", - отметил Шаир Рамалданов.

По мнению профессионального военного, те условия, которые созданы сегодня для солдата, дают возможности личному составу достигать высоких результатов. Это можно видеть по итогам участия азербайджанских военнослужащих в международных военных соревнованиях. Например, высокие результаты показали наши участники на танковом биатлоне, на соревнованиях спецподразделений. Нет такой военной специальности, по которой представители Азербайджана, участвуя в состязаниях, не заняли бы ведущие места.

"Азербайджанские ВС оснащаются самой современной и эффективной боевой техникой. Строятся новые военные городки с современной инфраструктурой. Необходимо также сказать, что Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев не только занимается оснащением Вооруженных сил современным вооружением, он также проявляет большую заботу о военнослужащих и их семьях. Ежегодно около тысячи с лишним семей получают благоустроенные квартиры. Почти ежегодно растет денежное содержание военнослужащих, их медобеспечение находится под непосредственным контролем руководства страны.

В связи с этим интерес к военной службе в Азербайджане с каждым годом растет. Так, на одно место контрактной службы претендуют на сегодня 10-12 человек. Это те военнослужащие, которые уже прошли срочную службу и хотят связать свою дальнейшую жизнь с армией", - отметил наш собеседник.

Шаир Рамалданов особо подчеркнул, что военные городки благоустроены сегодня не только в тылу, но и на линии соприкосновения, в прифронтовой зоне. Все условия созданы и на постах, расположенных высоко в горах, где, можно сказать, даже дорог нет. Там устанавливаются жилые модули, исходя из количества личного состава, создается вся необходимая инфраструктура. Это мини-военный городок со всеми удобствами, несущий боевую вахту непосредственно на линии соприкосновения, отметил военный эксперт, добавив, что все это в комплексе помогает вооруженным силам противостоять противнику и предотвращать диверсионные действия на всех направлениях - и в горах, и на пересеченной местности.

Лейла Таривердиева