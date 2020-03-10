Президент Ильхам Алиев принимает участие в первом пленарном заседании Милли Меджлиса Vl созыва
10 марта проходит первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в заседании.
Открыв заседание, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев поздравил депутатов. Он отметил, что согласно статье 2-й Внутреннего устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента ведет самый пожилой депутат и эта миссия выпала депутату Зияду Самедзаде.
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Председательствующий на заседании Зияд Самедзаде объявил открытым первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.
Затем З.Самедзаде зачитал список депутатов, избранных в Милли Меджлис шестого созыва.
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Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев выступает на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
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