Литовский сайт написал о разоблачении армянской лжи

Литовский ресурс Slaptai.lt опубликовал статью публициста Гинтараса Висоцкаса, посвященную книге известного армянского эксперта и историка Филиппа Экозьянца "Исраэль Ори. Ящик Пандоры".

Приводим данную статью с некоторыми сокращениями.

"Книги делятся на те, которые можно, не раскрыв, положить на полку, и те, которые стоит прочитать. Они не только увлекательно написаны, из них можно узнать много важного, актуального, сенсационного.

Сочинение Филиппа Экозьянца "Исраэль Ори. Ящик Пандоры" - именно то исследование, с которым стоит серьезнее ознакомиться, хотя события давно минувших дней, которые внимательно анализирует автор, непосредственно с Литвой не связаны.

Те две сотни страниц, на которых Ф. Экозьянц внимательно, скрупулезно и непредвзято анализирует историю своего народа, - настоящая сенсация. То, что он открыл, выявил, сопоставил, работая с сохранившимися древними рукописями, противоречит официальной позиции Еревана, согласно которой армяне с древнейших времен являются самой притесняемой нацией. Именно поэтому выводы Ф. Экозьянца не могут понравиться армянским историкам и политикам, которые не видят собственных ошибок и обвиняют во всем других.

Не слишком благосклонно отнесутся к книге скорее всего и те представители Европы, которые фанатично придерживаются антиазербайджанской и антитурецкой позиции. Некоторые из них так глубоко увязли в демагогии, распространяя ошибочные версии и полуправду, что у них теперь нет пути назад. Им не удастся сухими выйти из болота лжи, не потеряв авторитета и не признав ошибок.

Солидности сочинению Ф. Экозьянца придает тот факт, что автор - армянин. Ф. Экозьянц считает себя гражданином бывшей Османской империи, предки которого вынуждены были в 1915-1916 гг. бежать в Российскую империю. Но он из тех армян, которые не обвиняют турок в трагедии 1915 года. Он считает, что в 1915 г. трагическая участь постигла всех жителей Османской империи - турок, курдов, мусульман, христиан...

"Здравомыслящему человеку понятно, что в условиях, когда Османская империя вела войну на несколько фронтов, когда внутри нее существовало множество очагов гражданского противостояния, как на религиозной, так и на национальной почве, тогда было невероятно сложно вести ту печальную статистику, которой сегодня манипулируют "жертвы геноцида" (под выражением "жертвы геноцида" я имею в виду, конечно, не тех, кто погиб, царствие им небесное, а тех, кто сегодня пытается получить моральные и финансовые "гонорары" за их смерть").

Ф. Экозьянц также думает, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана.

"Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, это не секрет. А принадлежать он должен всем тем, кто жил там до войны, за исключением тех, кто причастен к преступлениям: преступники должны жить в тюрьмах" (из интервью порталу slaptai.lt).

Литва, по словам Ф. Экозьянца, повела себя недостойно, когда в 2005 г. Сейм принял специальную резолюцию, признав трагические события 1915 г. в тогдашней Османской империи "геноцидом армян".

"Во-первых, я хочу сказать, что борьба за признание "геноцида" не является борьбой за торжество справедливости. Это борьба за то, чтобы подменить одно понятие другим: трагедию всех народов Османской империи переименовать в геноцид одного армянского народа" (из интервью порталу slaptai.lt).

Ф. Экозьянца не любит официальный Ереван, потому что он не раз публично интересовался, что же его соотечественники, обвиняющие азербайджанцев и турок в неуживчивом нраве, сами сделали ради мира, дружбы и взаимопонимания. Он спрашивал также, почему его земляки, с одной стороны, стремятся к международному признанию (имеется в виду трагедия 1915 г.), а с другой - игнорируют заявление НАТО и стран Евросоюза о том, что Нагорный Карабах - это регион Азербайджана.

Словом, Ф. Экозьянца не могут любить те, кто до сих пор грезит о "Великой Армении" "от моря до моря", кто все еще думает, что захват чужих территорий можно оправдать.

С появлением сочинения "Исраэль Ори. Ящик Пандоры" Ф. Экозьянц, по-видимому, впадет в еще большую немилость у тех, кто постоянно твердит, будто мусульмане с древнейших времен притесняли армян. В своих исследованиях Ф. Экозьянц доказал, что ошибочно начало освободительной борьбы армян против персидского ига датировать концом XVII - началом XVIII вв. Освободительной борьбы в тот период еще не было, - напротив, в тогдашней Персии армян-христиан никто не притеснял.

Член двух союзов писателей - России и Украины - Ирина Глебова в своем вступительном слове к книге отмечает, что автор, опираясь на конкретные документы, со всей убедительностью доказывает, что "освободительный войны, которые будто бы вели армяне", "стремление христиан вырваться из мусульманского ига" - это ловушка для легковерных.

О том, что сегодня мы находимся под влиянием неверно изложенных когда-то мифов, красноречиво свидетельствует история города Джульфы. Согласно мифу, в начале XVII в. шах Аббас разрушил Джульфу, чтобы изгнать оттуда всех армян. Да, шах изгнал армян. Но те "знатоки", которые бросаются такими обвинениями, молчат о том, что шах выслал из города всех до одного жителей - в том числе, и мусульман. И сделал он это только потому, чтобы город не достался врагам. Кроме того, шах вскоре построил Новую Джульфу, где обосновались беженцы из Старой Джульфы. Он поселил там и армян, не оставив их без крыши над головой. Так справедливо ли историю Джульфы считать фактом, свидетельствующим о жестокости мусульман и бесправии христиан?

И все-таки, когда же впервые официально прозвучал так называемый армянский вопрос? Может, поводом для этого стала история 1690 г., когда из Эрзерума была изгнана многочисленная община армян-католиков? Но называть эту акцию мусульманской атакой на армян тоже нельзя, поскольку изгнать армян-католиков требовали сами же армяне, только относящиеся к другой ветви христианства. Это история о другом - о конфликтах между армянами, принадлежащими к двум разным религиозным группам, история, в которую пытались втянуть и мусульман. Кстати, в погромах против своих неверных соплеменников охотно и весьма активно участвовали армяне, убежденные в том, что именно они исповедуют правильную веру.

Ф. Экозьянц, убедившись, что фальсификация армянской истории началась еще в 1699 г., когда несколько знатных армян-меликов написали письма папе римскому и правителям Европы и России. В этих письмах они жаловались, что персидские власти их притесняют, угнетают, унижают, и они хотели бы освободиться, если только Европа или Российская империя им помогут.

Внимательно анализируя сохранившиеся рукописи того времени, Ф. Экозьянц, как вдумчивый исследователь, вскрывает несколько очень важных истин, опровергающих официальную трактовку армянской истории. Первая сенсация: в тогдашней Персии армян-христиан никто не притеснял, наоборот, люди этой национальности и этого вероисповедания пользовались привилегиями, персидские правители им доверяли, назначали на важные посты. Если кто-то и притеснял армян, то это были не персы, а разбогатевшие армяне.

Словом, Ф. Экозьянц не нашел никаких знаков того, что армян в Персии в XVII-XVIII вв. притесняли, презирали, унижали".