Президент Ильхам Алиев: Будет оказана специальная финансовая поддержка наиболее чувствительным группам предпринимателей, будут введены налоговые льготы, другие привилегии

Будет оказана специальная финансовая поддержка наиболее чувствительным группам предпринимателей, будут введены налоговые льготы, другие привилегии.

Об этом, как передает Day.Az, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

"Мы уже выступили с очень серьезными призывами. Пользуясь случаем, хочу сегодня еще раз выступить с призывом ко всем предпринимателям не сокращать работников, так как в нынешних условиях это может противоречить нашей инициативе солидарности. Но, естественно, если деятельность предпринимателя оказалась ограниченной и он несет потери, то государство должно оказать помощь. Государство сделает это", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в связи с болезнью будет оказана специальная финансовая поддержка наиболее чувствительным группам предпринимателей, будут введены налоговые льготы, другие привилегии.

"Но наше основное требование и рекомендация заключаются в том, чтобы предприниматели не сокращали работников. Поэтому гражданам регулярно будет предоставляться информация о том, как расходуется этот один миллиард манатов. Потому что на первом плане здесь - вопросы занятости. Необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность. Мы начали этот год с хорошими результатами, хорошими показателями", - сказал глава государства.

По его словам, инфляция составляет всего 2,8 процента, а доходы населения выросли на 9 процентов.

"Экономика увеличилась на 2,8 процента, а рост в ненефтяном секторе составил 6,7 процента. Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. То есть, мы начали год с прекрасными показателями. Налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 250 миллионов манатов. Однако мы хорошо понимаем, что эта тенденция как бы ограничивается, так как сегодня мы не можем расти такими темпами. Поэтому эти средства будут использованы на сохранение стабильной макроэкономической ситуации. В то же время, как я уже сказал, данные средства будут использованы на развитие предпринимательства, оказание поддержки предпринимателям, сохранение стабильности нашего общего финансового положения. Предприняв этот важный шаг, Азербайджан стал первым в регионе и в данной сфере", - подчеркнул глава государства.