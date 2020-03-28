Президент Ильхам Алиев: Люди, зараженные коронавирусом, являются наиболее чувствительной группой, и оказание им необходимых медицинских услуг – важнейший вопрос

Люди, зараженные коронавирусом, являются наиболее чувствительной группой, и оказание им необходимых медицинских услуг - важнейший вопрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"Сегодня начинает функционировать новая больница - одна из крупнейших в нашей стране. Это очень знаменательное событие. Больница отвечает всем современным стандартам. Очень красив внешний вид здания, в архитектурном плане оно придает дополнительную красоту облику нашего города. Самое главное в том, что в больнице применяются самые современные стандарты, закуплено новейшее оборудование, вся работа, связанная с оснащением, выполнена на высочайшем уровне. Считаю, что сегодня эта больница является ведущей в Азербайджане с точки зрения оснащения, оборудования и услуг, которые здесь будут оказываться. Как вам известно, эта больница построена по моей инициативе. Помню, когда принималось данное решение, некоторые считали, что в этом нет необходимости. Потому что в последние годы в нашей стране построено много больниц, и считалось, что в строительстве новой крупной больницы нет нужды", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что жизнь показала, что это было очень правильное и своевременное решение, так как с завтрашнего дня здесь будут проходить лечение больные, зараженные коронавирусом.

"До окончания пандемии в этой больнице будут проходить лечение только больные, зараженные коронавирусом. Поэтому ввод в действие этой больницы, конечно же, создаст нам дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом. Должен также отметить, что открытие больницы было запланировано на конец лета - начало осени. Однако из-за пандемии работы были ускорены, выделены дополнительные средства, мобилизованы силы, и мы обеспечиваем начало поэтапного функционирования больницы. Больница предусмотрена на 575 коек. Однако на первом этапе в распоряжение больных будут предоставлено 100, а затем - 300 коек. Общая площадь больницы составляет около 100 тысяч квадратных метров. Здесь имеется 70 реанимационных мест. Это составляет важную часть обслуживания больных, зараженных коронавирусом. Имеется 21 операционная. В настоящее время необходимости в этих операционных нет. Однако по окончании пандемии больница продолжит работу по своему профилю", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что считает, что размещение здесь больных коронавирусом - самое правильное решение.

"Так как в настоящее время эти люди являются наиболее чувствительной группой, и их лечение, оказание им необходимых медицинских услуг - важнейший вопрос. Вам, врачам, хорошо известно, что в настоящее время даже самые развитые страны испытывают большие проблемы в борьбе с этим заболеванием, в этих странах ежедневно умирают около тысячи человек. Если столь крупные проблемы, связанные с этим заболеванием, имеются в странах с высокоразвитой медициной, то нетрудно представить, какие большие проблемы могут возникнуть у нас. Поэтому для оказания больным, зараженным коронавирусом, самого высокого обслуживания моим решением в их распоряжение передается современнейшая, лучшая больница нашей страны, и вы, врачи, будете здесь оказывать им услуги", - отметил Президент Ильхам Алиев.