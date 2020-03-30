https://news.day.az/politics/1217703.html В Азербайджане карантинные ограничения к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане карантинные ограничения к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов.
Данный вопрос отражен в изменении, предлагаемом в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", которое было обсуждено на сегодняшнем заседании парламента, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
В поправке, предлагаемой к ст.5 закона, указано: "Превентивные меры в связи с применением режима против эпидемии, санитарно-гигиенического и карантинного режимов не относятся к депутатам Милли Меджлиса".
После обсуждений поправка была вынесена голосование и принята в первом чтении.
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