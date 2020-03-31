Президент Ильхам Алиев: Все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня

Все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Для более эффективного ведения борьбы с коронавирусом с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные правила. Уверен, что все граждане будут соблюдать их. Основная цель новых ограничительных мер заключается в том, чтобы предпринять более эффективные шаги в этой борьбе и сократить динамику случаев инфицирования. Несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги, динамика, к сожалению, возрастает, и основная причина этого - безответственность некоторых граждан. Потому что Азербайджанское государство на первоначальном этапе добилось больших успехов в результате принятия превентивных мер в борьбе с этой трагедией, и сегодня ситуация в Азербайджане по сравнению с другими странами более благоприятная. Но несмотря на это, растет число случаев внутреннего инфицирования, и, таким образом, инфицированных людей становится больше. Вчера заразились более 60 человек, если и дальше так пойдет, то в предстоящие дни и месяцы болезнь неизбежно приобретет широкий размах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджанское государство приняло все необходимые меры.

"Мы с самого начала закрыли все сухопутные границы, ввели карантинный режим, были закрыты все школы, детские сады, вузы, объекты общественного питания, резко сократилось количество авиарейсов, в настоящее время осуществляются всего два международных авиарейса, причем раз в неделю. Таким образом, были приняты очень важные меры против распространения этого заболевания, и роль прибывших из-за рубежа граждан в его распространении резко сократилась. Должен также сказать, что прибывшие из-за рубежа граждане Азербайджана помещаются на карантин, и в настоящее время на карантине находятся около 4500 человек. Для карантина были созданы самые благоприятные условия, граждане размещаются в 4-5-звездочных отелях, Деревне атлетов, в отелях, зонах отдыха Лянкярана, Лерика, Набрани, Баку. Для больных также создаются условия, в различных местах нашей страны в распоряжении больных, зараженных коронавирусом, находятся более 10 больниц, на днях в их распоряжение была передана самая современная больница нашей страны - "Ени клиника". То есть, это - важные шаги, предпринятые государством. Но, несмотря на это, из-за безответственности некоторых граждан эта болезнь получает в Азербайджане более широкое распространение. Поэтому все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что если люди поведут себя ответственно и будут соблюдать правила самоизоляции, то широкое распространение этого заболевания можно будет предотвратить.

"Сейчас мы прекрасно видим, что происходит в различных уголках мира. В ведущих странах мира и Европы ситуация, можно сказать, выходит из-под контроля, в самых развитых странах ежедневно умирают около тысячи человек, и медицинскому персоналу уже трудно оказывать надлежащее обслуживание. Больницы переполнены, больных размещают в коридорах. Многие люди умирают потому, что им не оказывается своевременно оперативная медицинская помощь, так как число больных стремительно растет, и система здравоохранения ни одной страны не сможет оказывать услуги в соответствии с растущим числом этих больных. Потому что системы здравоохранения всех стран подстроены под нормальные условия, в том числе в Азербайджане. Если пандемия получит широкий размах в Азербайджане, то трагическая динамика развития неизбежна и у нас. Поэтому все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий. Еще раз призываю граждан к ответственности. Пусть не выходят на улицы без надобности, полностью соблюдают опубликованные и объявленные вчера правила. Пусть берегут себя, своих близких, врачей. Потому что врачи рискуют своей жизнью. Пусть берегут работников полиции, так же как работники полиции берегут их, рискуя своей жизнью. Поэтому я еще раз требую от граждан ответственности и надеюсь, что граждане Азербайджана продемонстрируют чувство ответственности", - добавил глава государства.

По его словам, пандемия нанесла большой удар по экономическому развитию всего мира.

"Ведущие финансовые структуры мира уже открыто заявляют, что кризис, который возможен в результате пандемии, будет тяжелее кризиса 2008-2009-х годов. В то же время резкое падение цен на нефть на мировых рынках, падение, можно сказать, более чем вдвое, может создать большие проблемы и для нашей экономики, наши доходы, естественно, сокращаются. Несмотря на это, еще раз хочу сказать, никаких проблем с исполнением государственного бюджета на этот год быть не должно. В первую очередь, должны быть полностью выполнены все социальные обязательства, должна быть обеспечена реализация всех социальных инфраструктурных проектов. В то же время необходимо пересмотреть расходы бюджета, и несрочные проекты можно отложить. Конечно, рассматривая вопросы реализации или же, наоборот, отложения данных проектов, обязательно следует рассмотреть и вопросы занятости. Потому что инвестиционные проекты, осуществляемые по линии государства, одновременно обеспечивают занятость, а для Азербайджана, население которого растет, вопрос занятости, конечно, находится на первом плане", - сказал Президент Ильхам Алиев.