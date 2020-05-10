ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.