Турция продолжит поддерживать интересы Азербайджана - Мевлют Чавушоглу
Боль Азербайджана - это горе Турции, а радость Баку - это и радость Анкары.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире регионального телеканала Alanya Dim TV, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
По его словам, Турция всегда придавала особое значение связям с Азербайджаном, а отношения двух стран строятся на принципе "Одна нация - два государства".
Чавушоглу отметил, что две братские страны успешно взаимодействуют по всем направлениям, наглядным свидетельством чему являются многочисленные проекты в транспортной и энергетической сферах.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара всегда старалась поддержать братский народ Азербайджана, и так будет впредь.
"Анкара защищает интересы Азербайджана на платформах, где не представлен Баку. Такую же позицию занимает азербайджанская сторона", - сказал Чавушоглу.
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