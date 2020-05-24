Турция продолжит поддерживать интересы Азербайджана

Боль Азербайджана - это горе Турции, а радость Баку - это и радость Анкары.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире регионального телеканала Alanya Dim TV, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Турция всегда придавала особое значение связям с Азербайджаном, а отношения двух стран строятся на принципе "Одна нация - два государства".

Чавушоглу отметил, что две братские страны успешно взаимодействуют по всем направлениям, наглядным свидетельством чему являются многочисленные проекты в транспортной и энергетической сферах.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара всегда старалась поддержать братский народ Азербайджана, и так будет впредь.

"Анкара защищает интересы Азербайджана на платформах, где не представлен Баку. Такую же позицию занимает азербайджанская сторона", - сказал Чавушоглу.