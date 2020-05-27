Дед Никола Пашиняна вступил в вермахт не позднее мая 1943 года

Скандал, связанный с некоторыми моментами из истории семьи премьера Армении Никола Пашиняна, не утихает. Сотрудничество армянских националистов с нацистами в годы Второй мировой войны - тема уже не новая, как и вопрос героизации коллаборантов в современной Армении. Но армянский премьер сам подбросил масла в огонь, решив покрасоваться в связи с Днем Победы дедом-фронтовиком. И при этом не потрудился предварительно уточнить соответствие озвучиваемых фактов общечеловеческой, а не только армянской реальности. История Второй мировой - это далеко не то же, что мифы об армянских царях времен античности. Это история недавняя, хорошо задокументированная и зафиксированная в источниках.

По просьбе Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов раскрыл некоторые подробности документа, обнаруженного армянскими журналистами в базе данных организации "Мемориал" и касающегося деда нынешнего премьера, его полного тезки Никола Пашиняна. Напомним, что документ свидетельствует о том, что Пашинян-дед находился на службе нацистской Германии.

Документ вермахта с данными на легионера 814-го армянского пехотного батальона германской армии Никола Пашиняна, который сейчас активно публикуют СМИ, - это стандартная карточка учета безвозвратных потерь, составляемая на каждого убитого, умершего от ран и болезней, погибшего в результате партизанских диверсий или в результате несчастного случая в местах расквартирования войск в целях назначения его семье пенсии по случаю потери кормильца.

Пенсии такого рода в вермахте не назначались самоубийцам и расстрелянным за совершение воинских или общеуголовных преступлений против своих сослуживцев. Согласно сведениям этой карточки, смерть легионера Пашиняна случилась 29 сентября 1943 года, причина смерти не указана, поэтому я не могу утверждать, что он был убит, есть еще много оснований для составления такого документа.

Также следует принять во внимание, что 814-й армянский пехотный батальон вермахта в соответствии с приказом Штаба восточных формирований был укомплектован личным составом только в первой декаде августа 1943 года в учебном лагере в польском городе Пулавы, в котором происходило боевое слаживание его военнослужащих и их превращение в войсковую часть.

Так как в вышеупомянутой карточке нет указания на место смерти легионера Пашиняна, с высокой степенью вероятности можно предполагать, что он встретил свою смерть не на поле боя или во время участия в антипартизанской карательной операции, а именно в этом учебном лагере, так как по стандартам вермахта на боевое слаживание части вне линии фронта отводилось не менее трех месяцев. Скорее всего, он умер, не выдержав нагрузок подготовки или от имеющегося заболевания, либо погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая во время учебных стрельб или на тренировке, свернув себе шею, выполняя упражнение на турнике. В любом случае, героем вермахта он точно не был.

В карточке имеется указание на то, что в состав 814-го армянского пехотного батальона он был переведен из 819-го армянского маршевого батальона - временного воинского формирования, предназначенного для доставки легионеров в их строевые части из мест их вербовки. Дело в том, что все армянские формирования вермахта комплектовались исключительно из числа советских военнопленных армянской национальности, и их вербовка велась в лагерях для военнопленных, которые не следует путать с нацистскими концентрационными лагерями, т.к. первые находились в компетенции вермахта, а вторые - в компетенции войск СС.

Прежде чем попасть в маршевый батальон, каждый изъявивший желание стать легионером, после подписания документа о согласии внутри лагеря проходил двухнедельный карантин, во время которого с ним беседовали сотрудники службы безопасности СД и занимались медики, после чего он принимал присягу на верность Третьему рейху. Таким образом, легионер 814-го армянского пехотного батальона Никол Пашинян стал солдатом германской армии несколько ранее августа 1943 года, когда была укомплектована эта часть, он согласился стать коллаборантом, скорее всего, в апреле или мае.

Должен сказать, что он никогда не был военнослужащим ваффен СС, так как являлся солдатом вермахта иностранного происхождения - легионером. Ваффен СС являлись частями, подчиняющимися лично Гитлеру, тогда как вермахт, т.е. германские сухопутные вооруженные силы, подчинялся Объединенному верховному командованию и Генеральному штабу нацистской Германии. Если бы он был солдатом ваффен СС, то его звание в вышеупомянутой карточке было бы указано как СС-шутц (рядовой стрелок войск СС). Но и без этого вполне можно говорить о том, что легионер вермахта Никол Пашинян был предателем Родины, коллаборантом, которого, останься он жив, при возвращении в родную советскую Армению ждали бы 25 лет исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР с последующей высылкой на 5 лет.

Тот факт, что на этом документе имеются надписи на русском языке, свидетельствует о том, что он был захвачен советскими войсками (или англо-американскими войсками с последующей передачей его органам советской военной контрразведки), откуда поступил в территориальные органы госбезопасности, которая по нему проводила проверку. Мне прекрасно понятны все служебные отметки, сделанные на этом документе, но смысл содержания большинства из них я раскрыть не могу, так как это будет означать раскрытие служебной тайны учета в органах государственной безопасности, общих для всего постсоветского пространства, а делать этого я не имею права. Скажу одно: смерть легионера Никола Пашиняна спасла его родственников от репрессий как членов семьи изменника Родины, но помытарили их много и долго, и вспоминать о нем они явно не желали на протяжении, минимум, двух поколений.

Факт службы Пашиняна-деда в вермахте не противоречит тому, что начинал он воевать как красноармеец, о чем написал Пашинян-внук, инициировав против себя журналистское (и не только) расследование. Он указал, что его дед служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии, что выглядит вполне правдоподобно. В начале войны 138-я дивизия располагалась в Армении, охраняла после войны против Финляндии советско-турецкую границу, поэтому солдаты первого военного призыва были направлены на ее пополнение для развертывания до штатов военного времени.

В январе 1942 года 554-й стрелковый полк в составе дивизии был направлен для участия в Керченско-Феодосийской десантной операции, которая уже в марте закончилась разгромом советских войск и пленением до 200 тысяч красноармейцев. Их дальнейший путь хорошо известен, очень многие из них, чтобы избежать смерти от голода, холода и непосильного труда, предпочли предательство присяге и перешли на службу к гитлеровцам, тем более что те уже начали формировать национальные части из граждан Советского Союза неславянских национальностей.

Армянские подразделения в составе германских войск начали формироваться еще в марте 1941 года, до нападения Германии на СССР. Первая самостоятельная армянская часть появилась в августе 1941 года, так что тропа предательства для военнопленных красноармейцев из числа армян к моменту пленения Пашиняна-деда уже была протоптана. Всего в составе вермахта в разное время насчитывалось 14 строевых батальонов, через которые прошли до 30 тысяч человек (один из них, под названием "1-й армянский добровольческий полк", в составе 2000 человек был полностью уничтожен в районе Орла во время Курской битвы), не менее 56 армянских отдельных вспомогательных рот дивизионного подчинения (снабжения, транспортных, строительных), в составе которых служило порядка 7000 человек. К тому же в Абвере - военной разведке гитлеровской Германии - существовала отдельная, чисто армянская абвергруппа 114 "Дромедар" зондерфюрера Драстамата Канаяна, численность которой в разное время колебалась от 150 до 2500 человек, и через нее прошло порядка 3000 человек. Были и немногочисленные армянские подразделения в составе войск СС, но они скорее имели чисто представительский характер, поскольку их личный состав никогда не превышал 500 человек. Нацисты никогда не считали армян юберменшами, т.е. равными себе, и предпочитали использовать их во время Второй мировой войны в качестве пушечного мяса.

Зульфугар Ибрагимов